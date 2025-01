Så spelas SM-slutspelet 2025. Här är datumen och reglerna du behöver hålla koll på.

Så funkar SM-slutspelet

De lag som placerar sig på platserna 1-6 i SHL-tabellen är direktkvalificerade till kvartsfinal medan lag 7-10 spelar åttondelsfinal där två vinnare kvalificerar sig för kvartsfinal. Åttondelsfinalerna spelas i bäst av tre enligt modellen borta-hemma-hemma, där det högst rankade laget alltså avslutar med två hemmamatcher. Övriga slutspelsserier spelas bäst av sju, alltså först till fyra segrar. Dessa spelas enligt modellen H-H-B-B-H-B-H.

Det högst placerade laget i SHL-tabellen möter det lägst placerade, det näst högst placerade möter det näst lägst placerade och så vidare.

SM-slutspelet inleds den 13:e mars och kan som längst spelas till och med den tredje maj.

Spelschemat för SHL-slutspelet 2025

Åttondelsfinaler

Å1:1 Torsdag 13 mars 19.00

Å2:1 Torsdag 13 mars 19.00

Å1:2 Lördag 15 mars 15.15

Å2:2 Lördag 15 mars 15.15

Å1:3 Måndag 17 mars 19.00

Å2:3 Måndag 17 mars 19.00

Kvartsfinaler

K1:1 Torsdag 20 mars 19.00

K2:1 Torsdag 20 mars 19.00

K3:1 Fredag 21 mars 19.00

K4:1 Fredag 21 mars 19.00

K1:2 Lördag 22 mars 15.15

K2:2 Lördag 22 mars 15.15

K3:2 Söndag 23 mars 15.00

K4:2 Söndag 23 mars 15.00

K1:3 Måndag 24 mars 19.00

K2:3 Måndag 24 mars 19.00

K3:3 Tisdag 25 mars 19.00

K4:3 Tisdag 25 mars 19.00

K1:4 Onsdag 26 mars 19.00

K2:4 Onsdag 26 mars 19.00

K3:4 Torsdag 27 mars 19.00

K4:4 Torsdag 27 mars 19.00

K1:5 Fredag 28 mars 19.00

K2:5 Fredag 28 mars 19.00

K3:5 Lördag 29 mars 15.15

K4:5 Lördag 29 mars 15.15

K1:6 Söndag 30 mars 15.00

K2:6 Söndag 30 mars 15.00

K3:6 Måndag 1 mars 19.00

K4:6 Måndag 1 mars 19.00

K1:7 Tisdag 1 april 19.00

K2:7 Tisdag 1 april 19.00

K3:7 Onsdag 2 april 19.00

K4:7 Onsdag 2 april 19.00

Semifinaler

S1:1 Fredag 4 april 19.00

S2:1 Lördag 5 april 15.15

S1:2 Söndag 6 april 15.00

S2:2 Måndag 7 april 20.00

S1:3 Tisdag 8 april 19.00

S2:3 Onsdag 9 april 19.00

S1:4 Torsdag 10 april 19.00

S2:4 Fredag 11 april 19.00

S1:5 Lördag 12 april 15.15

S2:5 Söndag 13 april 14.00

S1:6 Måndag 14 april 20.00

S2:6 Tisdag 15 april 19.00

S1:7 Onsdag 16 april 19.00

S2:7 Torsdag 17 april 19.00

Final

F1: Lördag 19 april 15.15

F2: Måndag 21 april 20.00

F3: Onsdag 23 april 20.00

F4: Lördag 26 april 15.15

F5: Måndag 28 april 20.00

F6: Torsdag 1 maj 14.00

F7: Lördag 3 maj 15.15

Tidigare SM-guldvinnare

Djurgården har flest guld (16). Därefter kommer Brynäs på 13, Färjestad på 10 och IK Göta på nio.

På 2000-talet har Färjestad varit bäst med fem guld, följt av HV71, Växjö och Frölunda på fyra.

2000 – Djurgårdens IF

2001 – Djurgårdens IF

2002 – Färjestads BK

2003 – Västra Frölunda HC

2004 – HV71

2005 – Frölunda HC

2006 – Färjestad BK

2007 – Modo Hockey

2008 – HV71

2009 – Färjestad BK

2010 – HV71

2011 – Färjestad BK

2012 – Brynäs IF

2013 – Skellefteå AIK

2014 – Skellefteå AIK

2015 – Växjö Lakers

2016 – Frölunda HC

2017 – HV71

2018 – Växjö Lakers

2019 – Frölunda HC

2020 – Ingen mästare utsedd

2021 – Växjö Lakers

2022 – Färjestad BK

2023 – Växjö Lakers

2024 – Skellefteå AIK