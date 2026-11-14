Svaret – efter protesterna: "Den man får klaga på”

Rögle fick 1–0-målet bortdömt mot Frölunda.

Foto: TV4 (montage/skärmdump).

Rögle kom från en 4–9-förlust mot Linköping när man under lördagen tog emot Frölunda i SHL, och redan i den första perioden kom också en del av frustrationen fram – både på läktaren och isen.

Ludvig Claesson såg ut att ha skickat in 1–0 med ett skott från blålinjen, men efter granskning plockades det bort av domarna. En batalj framför mål, mellan Dennis Everberg och Jacob Peterson hade resulterat i att Lars Johansson störts, menade man. Everberg själv var dock aldrig inne i Frölundamålvaktens målområdet.

På läktaren hördes högljudda protester och på bänken tittade tränaren Dan Tangnes förvirrat på reprisen.

– Han gör ju faktiskt allt han kan för att ta sig därifrån, Peterson. Han vill därifrån. Everberg skickar in honom med en crosschecking i det läget. Det stör Lasse Johansson i ett första läge, men även i ett andra läge. Ja, jag köper den bedömningen, säger TV4:s expert Almen Bibic i sändningen av mötet.

– Publiken gör det inte, svarar kollegan Björn Oldéen.

Everbergs svar: "Regelboken man får klaga på"

0–0 stod sig därmed in i den första pause.

– Någonstans letar vi efter ett svar från torsdagens match som vi inte var speciellt nöjda med. Nu har vi mött Frölunda två gånger på kort tid så det är kul. Det finns en extra krydda i det, säger Everberg om Rögles starka start med 11–3 i skott.

Därefter ger den 34-årige forwarden sin bild av det bortdömda målet.

– Jag kämpar om min position utanför målområdet, så... ja, vad ska man säga. Jag tror bara domarna följer regelboken så det är väl den man får klaga på, svarar han i TV4.

Experterna: "En målvakt som spelar långt ut"

Experterna tar sedan vid i studion:

– Jag har ingenting att anmärka på det. När man tittar på bilderna i lugn och ro så är det ett rimligt utfall, säger Fredrik Söderström.

– Ja, sen är Everberg inne på det själv, han är en spelare som kommer in och tar kampen. Lasse i målet är också en målvakt som spelar långt ut, så det blir ofta situationer. Det är små detaljer, men det känns ändå som rätt beslut, fortsätter Joel Lundqvist.

I andra och tredje perioden gick Frölunda sedan ifrån till 3–0 trots ett stort underläge i skottstatistiken. 4–0 kom i tom bur och Rögle klev av isen utan ett enda mål – trots den tidiga nätkänningen.

Rögle – Frölunda: 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)

Rögle: –

Frölunda: Cederqvist, Fagemo, Meijer, Lasu.