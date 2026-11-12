Chockades totalt: "Det är pojklagsnivå"

Holm blev utbytt efter mardrömsstarten mot LHC.

Foto: TV4 och Bildbyrån (montage).

Linköping HC kom från tre raka förluster när man tog uppehåll. Nu, i återstarten, var det som bortblåst.

Rögle chockades ordentligt tidigt bortamötet och när man klev in omklädningsrummet var det med 1–4 på tavlan. Remi Elie-showen hade dock bara börjat, och när ytterligare 20 var spelade hade stjärnan fullbordat sitt hattrick och noterats för fem poäng (!).

Det var inte förrän 1–6 gick in som vändningen kom, och då via ett målvaktsbyte. Calle Clang mot Arvid Holm.

– Det är väl det mesta. Jag tycker att de får full utdelning, får en del studsar… ja allt de skapar går in i mål. Det är väl det mesta som inte går vår väg, sa Rögle-tränaren Dan Tangnes till TV4 efter en period.

– Nu gäller det att hålla huvudet kallt och inte få någon panik, utan jobba metodiskt här. Det är den enda vägen tillbaka in i matchen, och jag tror inte att laget på andra sidan sprudlar för mycket av självförtroende heller, fortsatte han.

Kellmans svar: "Det ligger på oss utespelare"

Både Tinus Luc Koblar och Joel Kellman hittade nät för Rögle efter bytet, men frågan var om det då var för sent?

– Ja, vad ska jag säga. Jag tycker inte att första är allt för dålig egentligen. Det studsar emot, studsar med dem. Sen får vi det lite likadant i början på andra. Vi lämnar Arvid helt ensam. Det ligger på oss utespelare, säger Kellman i TV4 inför tredje.

– Det känns som att vi är lite för långsamma. Sen får de några mål på omställningar där vi tappar någon gubbe. Nej, lite noggrannare i allt utan puck och supporta varandra mer, så tar vi med oss sista tio som är bra, fortsätter han.

Sex insläppta, sju räddningar, 53.85 i räddningsprocent.

Det var siffrorna som visades intill Holm när Tre Kronor-målvakten sedan tittade på under tredje perioden när LHC gick ifrån till 7–3 och till slut även 9–4 trots matchstraff på Arvid Degerstedt.

Aldrig tidigare har "Cluben" gjort så många mål i en SHL-match.



– Vi har ett försvarsingripande i dag som är pojklagsnivå. Jag kan inte lasta våra målvakter för något av de här nio målen, vilket aldrig brukar vara tillfälle. Jag tror bara vi ska dra ett stort streck över detta, och hoppas vi kan hitta reaktion på lördag, säger Tangnes efter slutsignal.

Linköping – Rögle: 9–4 (4–1, 2–2, 3–1)

Linköping: Vrana, Hofbauer (2), Krantz, Elie (3), Degerstedt, Nybeck.

Rögle: Horky, Luc Koblar, Kellman, Friedman.