Kovács: "Kunde inte prata på tre dagar"

Robin Kovacs jagar formtoppen igen.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Fem mål på nio matcher var Robin Kovács facit inför de sista fem innan uppehållet. Då blev denna utdelning istället ett på fem, och därmed fanns en del frågetecken när pucken släpptes för återstarten under torsdagen.

Kovács tidigare klubb, Örebro, stod på andra sidan, och i första perioden kom flera lägen.

– Ju längre perioden går så blir det bättre. Första tio så är det lite för slarvigt med puck. Det är några pucktapp på blå där, men i slutet på perioden blev det bättre, säger han till TV4 vid läget; 0–0.

– Jag hamnade tre byten i rad där som back. Det är inte där jag ska spela, så jag får försöka vara lite längre fram, tillägger han.

Till slut var det Fredrik Forsberg som spräckte nollan med 1–0 tidigt i andra.

– Ja, det är ganska öppet på bortre. Jag försöker nypa dit den och här så vill jag hitta "Lilliz" (Marcus Nilsson), men tjuvar lite på första, sa Kovács om sina lägen i den första.

Missade träningarna: "Känner att man lever"

Formen hjälptes inte heller av att Kovács missade stora delar av "Lövens" uppladdning inför återstarten.

– Ja, jag missade ganska många träningar. Jag har legat ganska risig hela uppehållet. Man känner att man lever de här första 20 minuterna i alla fall, säger han i TV4 om sjuktiden, och fortsätter:

– Jag sa det; jag har inte varit sjuk på över ett mår. Men när man väl blir sjuk så blir man dundersjuk. Jag kunde inte prata på tre dagar. Det var tufft.

I tredje perioden vände Örebro på matchen, från 0–1 till en 3–1-seger. Alla mål kom inom dryga tio minuter. Det sista i tom bur.

Björklöven – Örebro: 1–3 (0–0, 1–0, 0–3)

Björklöven: Forsberg.

Örebro: Kossila, Veronneau, Oscarson.