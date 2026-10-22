Kritiken – i nya förlusten: "Ingen bra taktik"

Robert Kimby var inte nöjd med Djurgårdens spel i förlusten.

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44-19.

Det var skottstatistiken i kvällens SHL-match mellan Skellefteå och Djurgården där hemmalaget dominerade fullständigt och vann minst sagt rättvist.

Det var relativt jämnt i första perioden, även om Skellefteå hade övertaget då också. Oskar Vuollet gav mästarna ledningen men DIF svarade upp och lagkaptenen Marcus Krüger kvitterade till 1-1. Tillbaka från skada klev Krüger fram och gjorde sitt första mål för säsongen.

Skellefteå mot Magnus Hellberg: "Håller siffrorna nere"

I andra perioden var det dock bara ett lag på isen. Skellefteå körde över Djurgården fullständigt och vann skotten med otroliga 22-2. Trots dominansen lyckades Skellefteå bara göra ett mål. Det var Jonathan Davidsson som satte 2-1, men annars präglades perioden av ett storspel från Magnus Hellberg i DIF-kassen som räddade nästan allt.

– Skellefteå gör en väldigt stark period och radar upp chanser. Det är Hellberg som håller siffrorna nere. Djurgården är med i matchen, men måste hitta ett sätt att ändra på matchbilden, säger TV4-experten Staffan Kronwall i sändningen.

Skellefteås Valter Lindberg medgav också att det var Hellberg som stod i vägen för en större ledning.

– Det är det där sista lilla edgen för att få in den. De har en bra målvakt så det gäller att vara skarp i avsluten, säger Lindberg.

Robert Kimby kritiserar Djurgården: "Ingen jättebra taktik"

Robert Kimby var dock inte nöjd med lagets insats utan var kritisk mot disciplinen där Djurgården hade dragit på sig flera utvisningar.

– De kommer över oss hårt, de har mycket puck och tid i vår zon. Det är ingen jättebra taktik att sitta utvisad i sex minuter mot Skellefteå. Förutom att de skapar målchanser får de också momentum medan vi får jobba hårt för att freda oss. Det är en tuff period, men fortfarande bara ett mål som skiljer., säger Kimby inför tredje perioden.

"Bara ett mål som skiljer", var dock inte något som skulle hålla speciellt länge. Skellefteås överlägsenhet gav till slut också effekt. Mikkel Aagaard skickade in 3-1 och efter ännu en DIF-utvisning kunde Skellefteå också göra mål i powerplay genom Jonathan Pudas .

Slutresultatet blev alltså 4-1 till Skellefteå och det var siffror som var i underkant. Skellefteå studsar därmed tillbaka efter strafförlusten senast mot Frölunda och har nu tre vinster på de fyra senaste matcherna. Djurgården har dock motsatt facit. De har nu åkt på två raka störförluster, efter 2-6 mot Frölunda och nu 1-4 mot Skellefteå, och DIF har förlorat tre av de fyra senaste matcherna i SHL. Djurgården har också sex raka bortaförluster.

Skellefteå – Djurgården 4–1 (1-1,1-0,2-0)

Skellefteå: Oskar Vuollet, Jonathan Davidsson, Mikkel Aagaard, Jonathan Pudas.

Djurgården: Marcus Krüger.