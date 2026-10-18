Brynäsbacken anmäls: "Ett kraftfullt slag"

Robert Hägg riskerar avstängning för slaget.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var med knappt fyra minuter spelade av lördagens möte med Växjö Lakers som Brynäs IF Robert Hägg sänkte Olivier Nadeau till isen. Den kanadensiske forwarden hade intagit sin plats framför mål, i powerplay, men fick inom kort en "sucker punch" i bakhuvudet.

Ingen utvisning togs i matchen, men idag, söndag, har ”Player Safety Group” lagt tilltaget på discplinnämndens bord.

"Pucken kommer fram till Nadeau framför mål och Hägg är en bit ifrån Nadeau då han delar ut ett kraftfullt slag med vänster knytnäve i bakhuvudet på Nadeau. Nadeau kan inte försvara sig", skriver man på SHL:s hemsida under morgonen.

Tidigare i veckan fick Noel Gunler säsongens första avstängning i ligan. Det efter pååkningen av Brynäsmålvakten Erik Källgren. Nu riskerar alltså Robert Hägg att straffas för sitt sätt att stoppa Nadeau framför mål.

Ett beslut väntas komma under söndagen. Se situationen HÄR.

