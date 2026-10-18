SHL

Brynäsbacken anmäls: "Ett kraftfullt slag"

Publicerad 18 oktober 2026 08:41
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Robert Hägg riskerar avstängning efter lördagens 2–3-förlust mot Växjö. Brynäs-forwarden anmäls till disciplinnämnd för "ett kraftfullt slag med vänster knytnäve i bakhuvudet på Olivier Nadeau".

Robert Hägg riskerar avstängning för slaget.
Robert Hägg riskerar avstängning för slaget.
Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var med knappt fyra minuter spelade av lördagens möte med Växjö Lakers som Brynäs IF Robert Hägg sänkte Olivier Nadeau till isen. Den kanadensiske forwarden hade intagit sin plats framför mål, i powerplay, men fick inom kort en "sucker punch" i bakhuvudet. 

Ingen utvisning togs i matchen, men idag, söndag, har ”Player Safety Group” lagt tilltaget på discplinnämndens bord.

"Pucken kommer fram till Nadeau framför mål och Hägg är en bit ifrån Nadeau då han delar ut ett kraftfullt slag med vänster knytnäve i bakhuvudet på Nadeau. Nadeau kan inte försvara sig", skriver man på SHL:s hemsida under morgonen. 

Tidigare i veckan fick Noel Gunler säsongens första avstängning i ligan. Det efter pååkningen av Brynäsmålvakten Erik Källgren. Nu riskerar alltså Robert Hägg att straffas för sitt sätt att stoppa Nadeau framför mål. 

Ett beslut väntas komma under söndagen. Se situationen HÄR.

Den här artikeln handlar om:

Växjö LakersBrynäs IFRobert Hägg