Lättnaden: ”Det vi gått och väntat på hela säsongen”

Skellefteå sköljdes över i den fösta perioden av ångestmötet med Leksand.

Sedan bröt Jonathan Pudas trenden för att inleda lagets viktiga vecka med seger.

– Jag tycker att vi visar lite jävla attityd där ute, säger kaptenen till TV4 efter 4–2-segern.

Jonathan Pudas mot Leksand. Foto: TV4 och Bildbyrån.

När Skellefteå och Leksand klev in i tisdagens möte uppe i Västerbotten hade de fem respektive tre poäng ner till HV71 på kvalplats. 20 minuter senare hade Leksand fått en rivstart på ångestmötet och skickat in 1–0 genom Justin Kloos efter assist av Peter Cehlárik som var tillbaka i laget.



– Vi kommer ut och sätter tonen direkt och får lite PP också. Det var en bra period. Bland de bättre på länge. Sen visst Skellefteå har ändå några chanser, så det är inte helt klockrent, men offensivt ser det bra ut, säger Leksands Lukas Vejdemo till TV4 i första pausen.



För Skellefteå, som ligger sist i formtabellen sett över de tio senaste, var det en mardrömsstart.



– Inge bra, som det har sett ut här på sistone. Vi åker och är tillbakalutade, åker på hälarna, det går inte. Inte godkänt, säger Max Lindholm till TV4.

– Att vi inte kan få varandra att se bättre ut än vi får nu är något vi behöver fundera på. Jag är helt säker på att vi har det i gruppen. Det är grymma hockeyspelare, men just nu får vi inte ut det av varandra, fortsätter han.

Skellefteås mardrömssiffra: ”Alldeles för klent”

Laget som så sent som i fjol lyfte SM-bucklan hade (inför tisdagen) endast tagit två segrar under 2025. Något som blir mer förståeligt när man tittar på lagets beckmörka siffror för skotteffektivitet efter årskiftet. Enligt TV4 ligger nämligen dessa på endast fem.



– Den sitter ju i ribban och inte i mål, säger Lindholm om sitt läge under första 20.

– Fem procent är alldeles för klent. Det är inte godkänt, fortsätter han om siffran.



I den 27:e minuten fick sedan Pär Lindholm till slut hål på Jakob Hellsten i Leksands mål. Det blev starten på vändningen.

Vände – genom Pudas: ”En otroligt skön seger”

Andra perioden bände helt åt andra hållet i ångestmötet.



Pär Lindholm fick in 1–1 tidigt och när dryga tio minuter var spelade hade Skellefteå en 2–1-ledning genom Arvid Lundberg.



– Visst är det konstigt. Såklart går vi ut och försöker göra en bra första, men det klickar inte riktigt. Vi slarvar med pucken och är väldigt oskarpa. Det tycker jag att vi fixar till den här perioden, säger Pär Lindholm till TV4.



I tredje stod sedan Jonathan Pudas för sin tredje assist i matchen när Oscar Lindberg satte 3–1.



Axel Rindell reducerade för Leksand, men istället för 3–3 kom 4–2 från Rickard Hugg i tom bur.



– Otroligt jävla skönt. Välförtjänt med vad vi har lagt ner sista veckorna och kämpat i motvind. Jag är grymt tacksam för stödet på läktaren. De håller igång hela matchen och ger oss energi även fast… ”Limpa” kommer upp stort första, de får lite energi av sina powerplay och tar över ganska rejält, men det känns som att vi biter i tillsammans härinne. Det var en otroligt skön seger, säger Pudas till TV4.

– Jag tycker att vi visar lite jävla attityd där ute, börjar vinna lite närkamper och spelar lite enklare. Det vi gått och väntat på hela säsongen. Nu ska vi hålla i det hela vägen här.