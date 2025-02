Enorma lyftet: ”Vi kommer bli obehagliga”

Har Skellefteå trots allt hittat sin Messias i krisen?

Jonathan Pudas klev fram återigen när laget säkrade sin tredje raka seger.

– Skönt att vi får kliva fram och visa vägen här, säger kaptenen till TV4 efter 3–0 mot Malmö.

Jonathan Pudas mot Malmö. Foto: Bildbyrån/Johan Löf.

När det då krisande Skellefteå klev in i denna viktiga vecka hade Jonathan Pudas endast gjort två poäng på en månad (tio matcher).



– Det kommer inte att komma in någon Messias och hjälpa oss utan det är vi spelare och ledare där inne som ska lösa det här, lät det från kaptenen efter tredje raka förlusten (mot Malmö borta).



Under lördagen säkrade laget sin tredje raka seger i SHL genom 3–0 mot just Malmö – efter Pudas andra och tredje mål (femte och sjätte poäng) denna vecka.



– Jag tycker att vi visar en enorm karaktär i gruppen. Vi blir upptrycka mot väggen och svarar upp på det bra. Alla har verkligen stämplat in. Vi är i ett tufft läge mot Leksand… där kanske vändningen är den här säsongen. Vi hittar en väg att vinna den och Luleå en jävla match i förrgår. Sen tycker jag ”Limpa” kommer upp stort för oss idag. Grym vecka, vi ska fortsätta så här. Vi kommer bli obehagliga längre fram, säger Pudas till TV4 och fortsätter om sin egen form:

– Skönt att vi får kliva fram och visa vägen här. Jag tycker att hela laget har gjort det enormt bra. Ruggiga lagsegrar.

Föregår med gott exempel: ”Vill inte vara sämre”

Malmö vann skotten i den första perioden med 11–7, men kunde inte ta ledningen. I den andra klev sedan Skellefteå ifrån.



Rickard Hugg skickade in ett slagskott till 1–0 redan efter 47 sekunder och vid 5.51 spelat hade Pudas återigen fått näta.



– Andra målet Pudas gör är ju exakt sånt spel där vi är starka på pucken där nere, vi använder oss av våra backar och kliver in i skymmer, säger Hugg till TV4 och fortsätter om sitt egna mål:

– Man såg ju Pudas smaska upp den förra matchen så jag vill inte vara sämre.



Tidigt i den tredje perioden utökade sedan Pudas med sitt andra mål i matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–0.