Backveteranen opererad: ”Det är tungt”

Per Svensson har blivit opererad. Nu blir det en kamp mot klockan för Timråbacken att komma tillbaka innan nästa säsong är här.

– Prognosen är att jag ska vara tillbaka när det drar igång igen, säger veteranen till Sundsvalls Tidning.

Per Svensson har blivit opererad.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Timrå har fått ett tidigt bakslag under försäsongen. Per Svensson har blivit opererad efter problem med ett knä. 36-åringen kommer nu att fortsätta med sin rehab och det återstår att se om han är tillbaka innan nästa säsong börjar.

Veteranen är en viktig spelare i Timrå och kommer bidra med rutin i en ung backsida kommande säsong.

– Det hände innan jul, men har gått att spela med. Efter säsongen gjorde vi en undersökning och då såg vi att det var en skada som behövde opereras. Jag blev opererad förra veckan och då var det lite värre än man trodde. Det är tungt såklart, men är det någon gång på året man ska göra det så är det nu, säger han själv till ST-sporten om skadan.

Backen var under den föregående säsongen en nyckelpjäs i Timrå och stod för 15 poäng på 51 matcher i grundserien. Per Svensson, som fyller 37 i oktober, väntas även ta en stor roll under kommande säsong. Timrå har satsat ungt och värvat in bland annat Emil Stadin och Alfons Freij, båda födda 2006.

Nu är prognosen att han ska hinna klart till seriestarten, men det återstår att se exakt när han är tillbaka i spel.

– Jag kände att det var en skada och jag har haft liknande tidigare, men inte lika allvarligt. Att det blev så här hade jag inte tänkt eftersom jag kunde spela även om träningen utanför isen hämmades. Jag tycker ändå att det känns bra, det är bara att se framåt och göra en så bra sommar som möjligt efter förutsättningarna. Jag känner mig ändå positiv – även om det är trist att missa golfsäsongen