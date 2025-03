Anmäls – för förstärkning: ”Försök att lura domaren”

Luleås stjärnback, Oskari Laaksonen, riskerar att straffas inför slutspelet.

25-åringen anmäls för förstärkning efter 6–5-vinsten mot Örebro i sista omgången.

Oskari Laaksonen. Foto: Bildbyrån och TV4.

Domarna hamnade i fokus flera gånger om under sista omgången av SHL:s grundserie, men det är en förstärkning som landar på disciplinnämndens bord under onsdagen.



”När det återstår 14.47 av andra perioden så sker det en förstärkning av Luleå-spelaren Nr 27 Oskari Laaksonen. Örebro-spelaren Nr 37 Glenn Gustafssons klubba är nere vid knävecket på Laaksonen. Gustafsson sveper med sin handske förbi Laaksonens ansikte, och han lägger sig då ner och tar sig för ansiktet i ett försök att lura domaren att ta en utvisning”



Denna anmälan på Luleås stjärnback meddelas av SHL morgonen efter 6–5-matche mellan lagen under tisdagen. 25-åringen bidrog med hela fyra assist i matchen, varav tre kom efter situationen med Glenn Gustafsson bakom mål.



Ett beslut kring bestraffningen väntas under dagen.



Texten uppdateras!