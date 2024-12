Gör som Silfverberg – lämnar Tre Kronor

Varken Jakob Silfverberg eller Oskar Lindblom kommer till spel i Swissh Hockey Games.

Den sistnämnde har valt att tacka nej till spel med Tre Kronor, precis som sin lagkamrat i Brynäs.

Oskar Lindblom. Foto: Bildbyrån/Jonas Forsberg.

Det var tidigare under måndagen som förbundet först meddelade att Jakob Silfverberg ersatts i Tre Kronors trupp till Swissh Hockey Games. Stjärnan hade tackat nej i sist stund och ersattes av Timrås Sebastian Hartmann inför resan till Fribourg.



”Det är inga större grejer utan mycket små skavanker och jag är allmänt sliten så det kändes inte rätt att åka iväg”, skrev Silfverberg sedan till Gefle Dagblad.



Knappt sex timmar senare kommer nu ett nytt besked från förbundet.

Lindblom tackar nej

Ännu en av Brynäs hemvändare väljer att inte åka med landslaget under uppehållet. Denna gång handlar det om Oskar Lindblom som står på 13 poäng sedan återkomsten i Gävle – och spelade dryga 13 minuter mot MoDo så sent som i lördags.



I Lindbloms fall ersätter HV71:s Isac Brännström.



Sverige möter Schweiz under torsdagen 12 december, innan det blir dags för möten med Finland 14/12 och Tjeckien 15/12.