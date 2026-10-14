Oscar Fantenberg ger svar kring sin status.

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Det var tidigt i lördagens ångestmöte med Djurgården som Linköping HC Oscar Fantenberg täckte ett skott och grimaserade rejält, men nyckelspelaren tog sig ändå till båset för egen maskin. Trots detta blev det bara 4:25 minuters speltid, och efterhand var det oklart varför.

– Oscar fick en liten känning i början av matchen. Jag undersökte honom och av mig fick han okej att spela vidare efter det, sa LHC:s fysioterapeut Carolina Koskinen till Corren efter 1–5-förlusten.

Utifrån det verkade Ante Karlsson ha valt att inte spela veteranbacken, men sedan svarade han själv:

– Det hände något under matchen.

– Jag har ingen aning om vad det var för skada. Du får fortsätta prata med henne (fysioterapeuten Koskinen). Jag har inga kommentarer, fortsatte huvudtränaren till lokaltidningen.

Där och då ville inte Oscar Fantenberg själv kommentera det hela, men nu gör han just det.

Fantenberg svarar: "Jag önskar att jag var 22"

Den nu 35-årige stjärnan har inte deltagit på alla ispass denna säsong, och tränade mycket riktigt själv i gymmet under tisdagen. Dagen därpå? Ja, då var han tillbaka på is.

– Det är mitt eget program. Mitt träningsupplägg. För att jag ska vara i så bra form som möjligt och kunna vara hel, svarar han nu Corren och fortsätter efter DIF-mötet kommer på tal.

– Speltiden och arbetsbelastningen går enligt planen jag följer. Jag önskar att jag var 22 och kunde göra vad jag gjorde då, men det är inte verkligheten. Det är vad det är.

Oscar Fantenbergs kontrakt med LHC går ut efter denna säsong. I fjol blev det endast tio framträdanden för SHL-laget.