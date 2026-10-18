Fantenberg försöker hålla igen när han får frågor om domarna.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Linköping HC var länge med i lördagsmatchen mot serieledande Färjestad BK, men när den sista pucken gick in för 2–4 tappade tränaren Anders Karlsson humöret. Pucken hade tagit på domaren bakom mål, och bortalagets Linus Johansson kunde plocka upp den för att enkelt hitta Oskar Steen framför mål. Topplocket rök på "Ante" som kastade in en vattenflaska på isen.

– Jag vete fan, jag ska inte säga någonting, svarade tränaren sedan i TV4.

Kaptenen, Oscar Fantenberg, håller dock inte igen lika mycket när man möter Corren efter förlusten.

– Jag vet inte, jag ska inte säga någonting för då får man böter för hela skiten. Men jag tycker att nivån är alldeles för dålig bara, säger han och fortsätter om matchens resultat.

– Det är frustration. När det händer, på de sakerna som det händer. Det är det verkligen.

Fantenberg: "Vi måste lösa det tillsammans"

Linköping har nu tre raka förluster, och endast två segrar över de första nio matcherna på säsongen. Därmed ligger man sist i hela SHL på sju inspelade poäng. HV71, strax ovanför har nio på tio spelade matcher.

– Vi är trygga med varandra i omklädningsrummet. Det är ingenting som fallerar där. Vi är tillsammans i det här och vi måste lösa det tillsammans. Vi är 25 man därinne och det är vi som ska ta oss ur det. Det är ingen annan som gör det åt oss, säger Fantenberg till Corren.

"Ante" Karlsson var också nöjd med sitt lags prestation mot Färjestad.

– Vi är lite grisigare och elakare framför eget mål och skapar en hel del lägen. Det är en bra prestation för oss. Vi ska göra 3–2 strax före deras mål. Vi hittar sätt att förlora just nu men det kommer vända. Jag lider med grabbarna, sa han till TV4 direkt efter matchen.