HV-backens passning: ”Slänger sig – faller lätt”

Oscar Engsund har varit i fokus under båda HV71:s vinster mot MoDo i SHL-kvalet.

Efteråt fredagens vinst skickar han en passning till hela MoDo-laget – men framför allt till Mikkel Aagaard.

– Jag petar lite på honom och han faller lätt, säger Engsund.

Oscar Engsund trivs med att vara i händelsernas centrum. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Det satt väldigt hårt inne men HV71 lyckades vinna även den fjärde kvalmatchen mot MoDo med 4-3 efter förlängning för att kvittera matchserien till 2-2.

HV ledde matchen med 3-1 men tappade till 3-3 vilket tvingade fram övertid för första gången i kvalet. Oscar Engsund var då nära att bli lite av en syndabock då han satt utvisad när David Bernhardt satte 3-3-målet för MoDo i powerplay.

– Det är inte roligt att sitta i utvisningsbåset när de kvitterar, speciellt inte när jag tycker att det är fel att jag blir utvisad. Men det är skönt att vi kan vinna ändå, säger Engsund efter matchen.

Passningen till Mikkel Aagaard: ”Faller lätt”

Oscar Engsund utvisades för ”interference” efter att ha dragit omkull MoDo-forwarden Sampo Ranta framför HV:s mål. Backen själv höll dock inte med utvisningen.

– Nej, det är en tveksam utvisning. MoDo-spelaren slänger sig och domarna chansar på att det är utvisning. Jag tycker inte att jag gör något fel i den situationen.

Tycker du att MoDo lägger sig lätt för att få med sig utvisningar?

– Nej, egentligen inte kanske. Vissa gör det och vissa gör det inte. Det är lite olika situationer när man förstärker och det är lite till och från. Det är väl kanske så man får med sig utvisningar.

Oscar Engsund har haft en återkommande duell med MoDo-stjärnan Mikkel Aagaard under kvalet. Duon rök ihop återigen under fredagens match, framför allt under tredje perioden. Engsund blir irriterad på Aagaard vid HV-målet och tar tag i Aagaards bakhuvud och trycker honom framåt, varpå dansken faller och blir liggande på isen en stund.

Engsund skickar sedan en passning mot Aagaard efter situationen.

– Lägger ner och lägger ner… Jag petar lite på honom och han faller lätt. Han ska inte vara där framme, framför målet, säger HV-backen.

Oscar Engsund knuffade ner Mikkel Aagaard till isen. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Oscar Engsund om domarnivån: ”Var ojämnt”

Oscar Engsund tyckte annars att det var en ojämn domarnivå, speciellt jämfört med match tre i Jönköping då domarna släppte mer samt kvittade många utvisningar.

– Första perioden tycker jag inte att de tog så mycket men sedan tog de mer och mer ju längre matchen gick. Jag vet inte om de tröttnade på spelet eller vad de gjorde. Det var lite ojämn nivå genom matchen men det är så ibland.

31-åringen är dock medveten om att HV71 kom undan med blotta förskräckelsen i matchen då MoDo hade ett stort spelövertag i tredje perioden samt i början av förlängningen.

– Verkligen. De gör ett riktigt bra byte där de som är inne så länge och håller MoDo på utsidan. (Frederik) Dichow gör någon bra räddning också. Sedan får vi en klubba upp i ansiktet, man ser inte riktigt vems det är. Sedan åker de och ringer och tar bort den. Det var ju rätt till slut, men de ringer på den men inget annat.., säger Oscar Engsund om den kontroversiella situationen med Hugo Fransson under förlängningen.

Efteråt kunde dock André Petersson avgöra matchen. Det innebär att det nu är 2-2 i matcher och det kommer först att bli en femte match i Örnsköldsvik på söndag innan serien vänder tillbaka ner till Jönköping för match sex på tisdag nästa vecka.