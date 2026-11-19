Daniel Zaar lämnar isen under mötet med Malmö.

Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Det var tidigt i tordagens SHL-omgång som Daniel Zaar haltade av isen.

Vid en situation intill sargen, utan kontakt, hade den 32-årige forwarden skrikit till, och inom kort försvann han också ut i omklädningsrummet – efter lite vård. Det blev inget mer spel i den första perioden, och vid den andras start bekräftade man i TV4 att det inte skulle bli något mer från Zaars sida just denna kväll.

– Jag undrar om han sträcker ut någonting. Båda benen sträcks ut och sen haltar han ju. Jag kan inte se något yttre tryck av någon annan i det läget, säger experten Almen Bibic när bilderna rullas igen.

– Han kunde inte stå på benet, det var uppenbart. Inga bra bilder för Daniel Zaar och Rögle, säger kommentatorn Åke Unger.

Zaar var tillbaka från sin fyra matcher långa avstängning till just denna match, och hade alltså inte spelat sedan 31 oktober.

Mark Friedman tog emot en tung smäll av Emil Sylvegård och försvann även han från spel under den andra perioden.

Malmö – Rögle: 3–2 efter förlängning (1-1, 0-1, 1-0, 1-0)

Malmö: Kuokkanen, Diliberatore, Kaski.

Rögle: Everberg, Zether.

