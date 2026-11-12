Örebro-löftet får SHL-debutera: "Spännande"

Joel Larsson får SHL-debutera i Örebro.

Foto: Bildbyrån (montage).

Med både Theodor Hallquisth och Axel Elofsson utlånade till Oskarshamn har Örebro släppt fram 19-årige Joel Larsson på träningarna. Nu står det också klart att Kumla-killen, född 2007, får göra debut i SHL.

Till torsdagens möte med Björklöven väljer Martin Filander att kasta in Larsson som extraback.

Det är Filip Berglund som är skadad och inte kommer till spel efter uppehållet. Samtidigt saknas Alexander Command fortsatt, men nu handlar det inte om en petning utan att storlöftet dras med sjukdom, enligt Nerikes Allehandas rapportering.

– Bra storlek. Duktig i det defensiva spelet, duktig på att ligga rätt i banan. Han är spännande. Bra räckvidd också, använder sin storlek, har Örebros juniortränare Karl Kling tidigare sagt om Joel Larsson i en genomgång med hockeysverige.se.

Laget ser därmed ut på följande vis:

Målvakter:

Filip Larsson (Jonas Arntzen).

Backar:

Luke Martin, Robin Salo

David Quenneville, Linus Arnesson

Erik Norén, Gustav Backström

Joel Larsson.

Kedjor:

Patrik Karlkvist, Josh Dickinson, Lucas Stockselius

Max Véronneau, Kalle Kossila, Wojciech Stachowiak

Liam Danielsson, Milton Oscarson, Jesse Ylönen

Glenn Gustafsson, Christopher Mastomäki, William Wikman.

Egor Polin.