Örebro har under en längre period befunnit sig i ett fritt fall i tabellen.

Nu anlitar krislaget en mental coach för att försöka bryta den negativa trenden.

— Framför allt att ge lite perspektiv på saker och kanske ändra ett tankesätt, säger Örebros sportchef Henrik Löwdahl till klubbens egen hemsida.

Det ser mörkt ut för Örebro och nu anlitar klubben en mental coach för att hjälpa laget. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

I lördags förlorade Örebro sin sjätte match i rad när de ställdes mot Frölunda på hemmaplan. Örebro som började säsongen starkt har rasat helt under de senaste månaderna och sett till de 20 senaste matcherna ligger Örebro sist i tabellen. De har under den perioden bara tagit fyra segrar.



Laget har försökt bryta den negativa trenden utan att lyckas. Nu kommer krisdraget, kort innan grundserien är över. Örebro har anlitat Gunnar Söderström, en mental coach som ska hjälpa laget hitta rätt tankesätt.



— Han kommer att jobba med laget och även lite med individer. Ett försök att hitta en bra känsla och nycklar till att få bättre prestationer, både på individ- och gruppnivå, säger Örebros sportchef Henrik Löwdahl till klubbens egen hemsida.



Möjligheten till mental coachning på individnivå fanns redan för Örebrospelarna sedan tidigare. Med tillkomsten av Söderström ska laget nu även få mental coachning på kollektiv nivå. Fokuset kommer dock ligga på mental coachning för hela laget som grupp.

Hoppas få en snabb effekt

Löwdahl berättar att spelarna har fått några enklare övningar som de ska jobba med för att försöka bygga något för framtiden. Löwdahl vill lägga fokus på det som kommer i framtiden och försöka göra det bättre i de kommande matcherna.



— Framför allt ska han ge lite perspektiv på saker och kanske ändra ett tankesätt. Förhoppningen är att få snabb effekt men framför allt att vi ska bygga gruppen och individerna under perioden som är kvar av säsongen. Jag är minst lika frustrerad som supportrarna. Jag skriker inombords, men samtidigt är det så idrotten är ibland, säger Löwdahl.



Sportchefen förklarar att det är en del av hockeyn. Det kommer vinster och förluster och ibland går det sämre för ett lag. Löwdahl menar att klubben prövas ordentligt när det går tufft men att de gör allt för att vända på den negativa trenden. Det enda Örebro kan göra enligt Löwdahl är att behålla lugnet och ta smarta beslut för klubbens bästa.



Löwdahl ser ändå positivt kring Örebros framtid och tror på att laget kan ta hem vinsterna igen framöver. Ifall mentala coachningen med Söderström har gett någon effekt återstår att se när Örebro tar sig an sina sista nio matcher av grundserien.



På torsdag väntar en blytung sexpoängsmatch mot bottenkonkurrenten Linköping. LHC ligger en poäng före Örebro, samtidigt som MoDo ligger en poäng efter på kvalplatsen. Det kommer förbli jämnt ända in till slutet av grundserien och Örebro måste börja vinna sina matcher nu om klubben ska undvika ett negativt kval.