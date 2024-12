Explosionen i Ö-vik – tredje raka: “Klickat bra”

MoDo har säkrat tre raka vinster på hemmaplan.

I en galen mål-explosion stod Jesper Olofsson för tre poäng – i en period.

– Vad är det för sekvens ifrån hemmalaget? säger TV4:s kommentator Adam Johansson i sändningen.

Jesper Olofsson. Foto: TV4/skärmdump och Bildbyrån/Jonas Forsberg.

“En väldigt bra start. Första tolv minuterna är vi väldigt nöjda med. Sen går vi ner oss och vi blir lite sömniga. Det är det som gör att Malmö kommer in i perioden”



Så lät det när tränaren Mattias Karlin summerade MoDos första period mot Malmö under lördagskvällen. En period senare hade man både gjort 2–1 och två mål på 17 (!) sekunder. Plötsligt hade man säkrat en 4–1-ledning in i den sista akten – tack vare Norlinder, Olofsson och Niederbach.



– Vad är det för sekvens ifrån hemmalaget? Nu gasar de verkligen ifrån. Den här kedjan (Olofsson, Niederbach, Södergran) som vi satt ett litet frågetecken på inför matchen motbevisar allihopa så vassa som de är, säger TV4:s kommentator Adam Johansson i sändningen.

Tre poäng på en period – i vassa kedjan: “Klickat bra”

Jesper Olofsson instämde sedan i pausen.



– Skönt med lite snabba mål och lite andrum om vi kan kalla det så. 20 minuter kvar så det krävs fortfarande hårt jobb, säger han till TV4.

– Ibland studsar det med, fortsätter han om sina tre poäng (1+2) i matchen.



Om kedjan, som sattes ihop för cirka en månad sedan, säger Olofsson följande:



– Jag tycker att vi har en jäkla fart under grillorna allihopa. Vi rör på fötterna, snackar mycket och försöker lära varandra. Jag är ju några år äldre än dem så jag försöker hjälpa dem så mycket jag kan. Vi har en bra dialog, både högt och lågt. Jag tror att det är jäkligt viktigt att ställa krav på varandra. Vi har klickat bra.



Lassi Thomson reducerade till 2–4 för Malmö i tredje. Det blev även slutresultatet.