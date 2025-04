Talangen lånas ut: ”Blir ett bra steg”

Olof Glifford visade framfötterna i HV71 den här säsongen.

Nästa säsong kommer han att spendera på lån i IK Oskarshamn.

Olof Glifford lånas ut till lK Oskarshamn.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

HV71 meddelar via sin hemsida att klubbens målvaktslöfte Olof Glifford kommer att lånas ut till hockeyallsvenska IK Oskarshamn nästa säsong.

– Detta blir ett bra steg för Olof och kommer vara betydelsefullt för hans utveckling. Olof har en spännande framtid och jag hoppas han kan bygga vidare på det fina spelet han visade förra året, säger general managern Björn Liljander.

Gjorde succé under vintern

Glifford visade framfötterna i HV71 under vintern, där 20-åringen vann sina fem första SHL-matcher med Jönköpingslaget. Därefter vann 20-åringen en av sina åtta sista matcher och noterades för en räddningsprocent på 89,5 procent samt ett snitt på 2,67 insläppta mål per match på de 13 matcher han bokfördes för i grundserien.

– Vi får in en ung talang som kommer spela sin första helseniorsäsong. Han visade redan under förra säsongen när han fick hoppa in i HV att han håller en hög nivå. Han är stor, stabil och har alla möjligheter att utvecklas till en riktigt bra målvakt, säger Oskarshamns sportchef Arsi Piispanen.

HV71 har utöver Glifford även kontrakt med Frederik Dichow och Hugo Alnefelt över nästa säsong. I skrivande stund är det oklart vilken målvakt som Glifford kommer att bilda målvaktspar med i Oskarshamn, då både Evan Cowley och Emil Kruse lämnat klubben samtidigt som talangen Hubert Forsberg Zetterström är utlånad till HC Dalen nästa säsong.