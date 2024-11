SHL-debuterar – i ångestmötet: “Väldigt lovande”

Ångestmöte med MoDo i botten av tabellen.

Då bildar J20-duon, Olof Glifford och Filip Karlsson målvaktspar i HV71.

Olof Glifford och Filip Karlsson. Foto: Bildbyrån (montage).

Varken Hugo Alnefelt eller Frederik Dichow kommer till spel när HV71 ställs mot bottenkonkurrenten MoDo under torsdagen. Istället blir det 19-årige Olof Glifford som ska rädda de viktiga poängen – i sin SHL-debut. Detta står klart när Jönköpingslaget presenterar sin uppställning inför ångestmötet.



Den landslagsmeriterade junioren fanns med på bänken redan under förra säsongen, men har ännu inte riktigt fått visa upp sig. I J20 har det blivit 14 matcher där 89,2 procent av puckarna räddats.



– Han är en väldigt lovande målvakt med bra storlek. Han sitter på ett A-lagskontrakt och vi tror mycket på honom på sikt, att han kommer bli väldigt bra. Har senast tiden hittat en väldigt bra nivå. Han är en på en bra plats och har vuxit under säsongen, sade J20-tränaren Tom Jankovic till hockeysverige.se nu i november.

Får stöd av J20-kamraten

I och med att både Alnefelt och Dichow saknas får även Gliffords lagkamrat, Filip Karlsson, en plats i HV71:s lag. Den lite mindre målvakten, född 2006, gör sin första J20-säsongen och har vaktat målet under nio matcher denna juniorhöst.



“Hugo Alnefelt och Frederik Dichow kommer inte till start pga sjukdom”, skriver HV71 på X.



