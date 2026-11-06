Funck och Sjöström kan återförenas i Luleå.

Foto: Bildbyrån och Simon Eld.

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tidigare i veckan uppgav NSD att Luleå börjat snegla mot ett av sina tidigare löften. Det som backalternativ i jakten på en rightare till nästa säsong. Spelaren i fråga? Linus Funck som lämnade Sverige efter NHL-draften 2025 för att slå sig fram i OHL.

Enligt tidningen har Luleå anmält intresset till agenten, och planerar samtidigt ett bud.

– Kul, så in i helvete. Du vet ju vad jag känner för den där föreningen. Jag vet att agenten håller på att undersöka mina alternativ inför nästa säsong, men det enda han har sagt är att det finns intresse från svenska klubbar. Så du är den förste jag hör det från, sa Funck själv när NSD hörde av sig.

Nyheten har också nått de jämnåriga lagkamraterna som just nu JVM-genrepar i Nyköping.

– Ja, jag läste något om det. Kul om det stämmer. Vi är jättebra kompisar allihopa. Kul att få en till 07:a in i A-laget förhoppningsvis. Vi får hoppas att det stämmer, säger Oliwer Sjöström till hockeysverige.se.

Hur mycket är du på honom om det?

– Ingenting än. Jag får ta det sen framöver, och be honom skriva på.

"Jag tror vi hittar varandra bra fortfarande"

För just Oliwer Sjöström skulle det också innebära att möjlighet att bygga vidare på den kemi backduon skapade från Luleå U16 och TV-pucken. De båda var nämligen backpartnerns under en del av de matcherna med juniorerna.

– Ja, exakt. Det hade varit riktigt kul. Jag tror vi hittar varandra bra på isen fortfarande. Vi känner varandra sedan ung ålder så det hade varit riktigt kul, säger Sjöström.

Linus Funck är även han JVM-aktuell, och var med i truppen till sommarens samling. I Nyköping saknas dock alla spelare som till vardags tillhör lag i Nordamerika.

– Sin offensiva spets framförallt. Han har ett riktigt bra skott. Fortsätter han att göra det bra där borta så tror jag att det kommer gå bra inför uttagningen, säger Sjöström om vad kompisen kan bidra med i ett JVM-lag.

Ett Luleå-JVM? "Så tajta som vi kan bli"

JVM-laget innehåller också en hel del andra Luleå-inslag med Isak Sörqvist, William Håkansson, Casper Juustovaara Karlsson och Jakob Ihs Wozniak.

– Det är en trygghet såklart. Sen har speciellt 07-kullen hållit ihop i otroligt länge. Vi har blivit så pass tajta som vi kan bli. Luleå-spelarna är som bästa vänner hemma i klubblaget också, så det är bara jättekul.

I 4–1-segern mot Slovakien som inledde sista samlingen inför JVM, i Nyköping, ställde Sjöström också upp intill Håkansson, och kemin är där såklart.

– Ja, det tycker jag. Vi hittar varandra bra och försöker spela som vi brukar göra hemma, och har gjort tidigare i J20 i Luleå. Jag tycker vi hittar varandra bra och bra spel första matchen.

Vad i ditt egna spel har du försökt jobba på och visa upp här?

– Att försöka våga göra de här sakerna jag är bra på med pucken, speciellt det offensiva spelet. Men ja, passningar uppe i banan och sedan spelet i offensiv zon också, och fortsätta fokusera på defensiven och visa att man klarar av det på hög nivå också.

