Efter succén – förlänger SHL-kontraktet

Oliwer Kaski blir Malmö trogen säsongen 2027/28 också. Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Oliwer Kaskis andra sejour i SHL är på väg att bli mycket mer framgångsrik än den första.

Efter en skadedrabbad period i HV71 2022–2025 har den nu 31-årige backen från Björneborg får en pangstart på säsongen med Malmö Redhawks.

Efter 16 matcher har den offensivglade finländaren gjort sju mål och ytterligare sju assist. Med det är han målbäst bland SHL:s backar och tvåa i poängligan bakom Färjestad BK:s Filip Roos (15 poäng).

Nu kommer också beskedet att Malmö väljer att skriva kontrakt över nästa säsong också.

Oliwer Kaski skriver nytt kontrakt med Malmö Redhawks

– Jag är glad att ha fått det klart så snabbt, det var ett enkelt beslut för mig. Vi har ett bra lag, det är roligt att vara här i Malmö – supertaggad på det som väntar, säger Oliwer Kaski i ett pressmeddelande.



– Oliwer har levererat precis det vi hoppades på, både offensivt och som ledare. Vi är väldigt glada att han vill fortsätta vara en del av vår resa även 2027-2028, säger sportchef Oscar Alsenfelt.

Kaski kom till Malmö efter en produktiv säsong i tyska Kölner Haie där han var delad sexa i poängligan för backar i DEL med 38 poäng (11+26) på 48 matcher.

På meritlistan har den rutinerade backen ett VM-guld med Finland från 2019 samt ett VM-silver från 2021. Han har även vunnit Gagarin Cup i KHL med Avangard Omsk (2021).

I SHL har han totalt svarat för 44 poäng (19+25) på 76 matcher med HV71 och Malmö.