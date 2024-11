Nytt kontrakt – nytt mål: “Otroligt fin säsong”

Under fredagen förlängde Färjestads genombrottsman, Axel Bergkvist.

Idag kunde han bygga vidare på formen med ytterligare en fullträff.

– Han fortsätter sin otroligt fina säsong, säger TV4:s expert Petter Rönnqvist under mötet med HV71.

Axel Bergkvist jublar efter 1–0 mot HV71. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

“Jag har verkligen fått kriga mig till den position jag har idag”



Det var några av Axel Bergkvists ord när han under gårdagen (fredag) förlängde med Färjestad.



Dryga sju minuter in i lördagens hemmamöte med HV71 var det just 24-åringen som fick jubla. Detta efter en kontring där Bergkvist och co. lyckades dra ut jönköpingslaget.



– Oscar Engsund går bort sig fullständigt. Bergkvist kommer som tredje gubbe där som back. Nysignerat med Färjestad och fortsätter sin otroligt fina säsong han har haft hittills, säger TV4:s expert Petter Rönnqvist i sändningen.



Kort därefter ökade Oskar Steen på till 2–0 och det krisande HV71 tog time out. Steen och David Tomasek gjorde även 3–0 och 4–0 innan första periodpausen. Till Steens andra noterades Bergkvist även för en assist.



1–0-målet var Bergkvists fjärde fullträff för säsongen och innebär även att han är förbi fjolårets notering i SHL. Det senaste målet kom å sent som i torsdagsmötet med Frölunda.



Matchen pågår!