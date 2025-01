”Bäckis” svar på ryktet: ”Stämmer inte”

Kan Nicklas Bäckström vända hem till Brynäs redan nu?

Efter ryktena kring en flytt uttalar sig nu 37-åringen från Valbo.

Nicklas Bäckström. Foto: Bildbyrån/Geoff Burke.

I november berättade Brynäs sportchef Johan Alcén att han ständigt håller kontakten med Nicklas Bäckström.



– Det är klart att man frågar ibland om det skulle funka nästa år och hur han känner. Så det är klart att man försöker ställa frågan. Men jag får väl inga riktiga svar, skrattade Alcén i Gefle Dagblads podcast ”Nedsläpp Brynäs”.



Under de senaste veckorna har det hela varit på tapeten igen – MEN gällande denna säsong.



Efter snacket i både Expressens podcast ”Sanny & Svensson”, samt ”Nedsläpp: Brynäs” uttalar sig nu huvudpersonen själv om det hela.



”Bara taget ur luften, stämmer inte”, skriver den 37-årige stjärnan i ett sms till GD.

”Aldrig nekat något om Brynäs”

”Bäckis” syntes på is med Aleksandr Ovetjkin i december, men var då där för att hjälpa sin tidigare parhäst att bli 100 procent frisk.



Själv har Bäckström inte spelat sedan 29 oktober 2023. Det var under 2023/24 då han till slut gjorde en comeback, men försvann bort från laget efter endast åtta matcher. Allt detta föranleddes av höftoperationen för över två år sedan.



Just nu har han fortfarande kontrakt med Washington Capitals över 2024/25, men därefter kan en återkomst mycket väl finnas på bordet.



– Jag har aldrig nekat något om Brynäs. Det är alltid hemma, men som jag sa så ligger hockeyn på is just nu och vi vet faktiskt inte riktigt hur det blir med allting. Såklart skulle det vara roligt att komma tillbaka hit där allting startade, men vi får se, sade han i somras till GD.