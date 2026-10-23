Nichlas Torps nya jobb – efter spelarkarriären

Nichlas Torp inleder ett nytt kapitel efter karriärens slut.

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Efter slutet på 2024/25-säsongen berättade Nichlas Torp att han räknade med att fortsätta karriären. Kontakt med Nybro Vikings fanns om det hela, men en tid senare kom beskedet att parterna gått skilda vägar.

– Jag har trivts superbra i Nybro och har skaffat många fina vänner utanför isen. Jag har haft en fantastisk tid här, sa han då till Barometern-OT.



Nu, ett och ett halvt senare, har den SM-guldvinnande backen påbörjat ett nytt kapitel.

OnePartnerGroup, ett bemanningsföretag i Jönköping, meddelar att den nu 37-årige Nichlas Torp kliver in i rollen som konsultchef/kandidatansvarig.

HV71 -fostrade Torp var tidigt en stor talang, uttagen i flera juniorlandslag, och med i Sveriges JVM-trupp 2009. Därefter blev det 13 säsonger i SHL, varav 2009/10 blev extra speciell med SM-guldet i moderklubben. Backen återvände även till HV mot slutet av karriären och spelade upp dem i högstaligan igen. De två sista åren på spelarkarriären kom i Nybro och Hockeyallsvenskan.