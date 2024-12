NHL nästa? “Då vet jag inte om det lockar”

Uppgifter om NHL-intresse och scouter på matcherna.

Efter höstens succé bemöter nu Örebros Jonas Arntzen det hela.

– Det enda fokus jag har är på Örebro, säger han till Nerikes Allehanda.

Jonas Arntzen. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström.

Efter flera år som andremålvakt till Jhonas Enroth har Jonas Arntzen fått ett ordentligt genombrott. Den norske landslagsmålvakten är, sett till statistiken, en av SHL:s bästa målvakter just nu och har därmed fått mycket uppmärksamhet under hösten.



Efter flertalet matcher med NHL-scouter på plats och rapporterat intresse från klubbarna i Nordamerika (Sportbladet), bemöter nu 27-åringen det hela.



– Det hade givetvis varit kul att få möjligheten, men det är i så fall inget som händer nu utan det är efter säsongen. Jag har inga kontrakt framför mig och det är ingen jag pratar med nu. Det enda fokus jag har är på Örebro, säger han till Nerikes Allehanda.

Tvekar: “Vet inte om det lockar”

Trots succén finns det fortfarande något i burväktaren som tvekar.



– Är det så att jag spelar bra resten av säsongen så kanske det öppnas en möjlighet, men samtidigt ska det kännas rätt. Ska jag dra över dit så skulle det absolut vara för att få chansen att spela i NHL. Drar jag dit endast för AHL så vet jag inte om det lockar på det sättet, säger han till NA och fortsätter:

– Om jag ska komma över så ska jag känna att de verkligen vill satsa på en. Det gäller att allt klickar. Och igen, det är inte bara jag längre utan det är tre andra som ska platsa in. Det gäller att allt känns rätt på samma sätt som det gjort här i alla år. Det är nyckeln till att jag trivs så bra. Det gör att man kan prestera också.



27-åringen menar även att han kommer att ha familjesituationen i åtanke. Just nu är han kvar i Örebro då han tackat nej till landslaget just för att kunna hjälpa till hemma.