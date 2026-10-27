FBK-talangens glädje – skriver sitt första SHL-kontrakt

Mikkel Eriksen belönas med ett SHL-kontrakt av Färjestad.

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I fjol var Mikkel Eriksen ombytt i 15 SHL-matcher men var också utlånad till Mora i HockeyAllsvenskan under slutet av säsongen. Under hösten fick norrmannen inleda i Färjestads U20 -lag där han stod för åtta poäng på sex matcher innan han återigen blev utlånad till Mora.

Det blev dock bara fem matcher i Dalarna för Mikkel Eriksen som sedan blev återkallad av Färjestad sedan laget fått skador på bland annat Marcus Johansson och Victor Ejdsell . Sedan återkomsten till FBK har Eriksen visat framfötterna på SHL-nivå. Han har spelat i en kedja med Linus Johansson samt Oskar Steen och då har utdelningen även kommit.

Mikkel Eriksen skriver rookiekontrakt med Färjestad

Mikkel Eriksen har stått för sina första poäng i SHL med 2+1 på sju matcher sedan han blev återkallad. 19-åringen har nu också kommit upp i 100 minuters speltid i SHL. Det innebär att han får ett rookiekontrakt av Färjestad som sträcker sig till 2028.

– Det har varit bra. Jag har tagit ett steg varje idag, i varje träning och varje match. Jag hoppas att man har visat sig upp sig så pass bra att man är med och kämpar om att ta en plats i det fulltaliga laget, säger Eriksen via klubbens hemsida .

Eriksen har tagit en ordinarie tröja i Färjestad, men det är osäkert vad som händer för talangen när både Ejdsell och Johansson kommer tillbaka från sina skador.

– Det är så det ska vara, det ska vara konkurrens. Det jag kan göra är att vara såpass bra att det blir vanskligt för Cam och ledningen, säger norrmannen.

Tog VM-brons i våras

Mikkel Eriksen kom till Färjestad från moderklubben Vålerenga 2024. Han imponerade då stort i U20 Nationell samt i U18-VM med Norge vilket ledde till att han draftades av New York Rangers i fjärderundan av NHL-draften 2025. I fjol stod Eriksen sedan för otroliga 59 poäng på 32 matcher i Färjestads U20-lag och gjorde även tio poäng på fem matcher för Norge när landslaget tog klivet upp till A-JVM . I våras var Mikkel Eriksen också uttagen till Norges A-landslag som tog VM -brons i Schweiz.

Hittills har det blivit tre poäng på 22 SHL-matcher för Eriksen men fler kommer det nu alltså bli. Hans nya kontrakt med Färjestad sträcker sig över både årets säsong samt nästa års säsong.