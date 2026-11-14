Melker Thelin: Nycklarna bakom genombrottet

Melker Thelin i en intervju om sin succésäsong. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Sju raka vinster. Så är facit för Färjestads stora genombrottsman den här säsongen, målvakten Melker Thelin. Han blev uppmärksammad redan vid Junior-VM 2025 och efter det har hans utvecklingskurva pekat spikrakt uppåt.

– Klart att jag har utvecklats väldigt mycket sedan dess. Det är inte bara en grej som förändrats utan såklart en helhet som blivit bättre, säger Melker Thelin till hockeysverige.se

Har du justerat eller ändrat något i ditt spel?

– Jag har såklart ändrat lite på hur jag spelar. Grunden har ändå alltid varit densamma. Sedan är det små detaljer som jag försöker förbättra.

Vad har samarbetet med målvaktstränaren, Daniel Hansen, betytt för dig?

– Det har betytt väldigt mycket. Vi köttar på varje dag, men då även också med ”Grana” (Erik Granqvist) och (Emil) Larmi.

– Det är riktigt kul att komma till hallen, jobba på detaljer, grejer jag vill förbättra och utveckla i mitt spel. Ett bra samarbete.

"När jag känt att jag behövt eld har jag kunnat använda det"

I samband med Junior-VM 2025 fick Melker Thelin en del kritik, en kritik som han till viss del använt som en trigger framåt.

– När jag känt att jag behövt lite eld har jag kunnat använda det. Jag skulle säga att det har varit på lite olika sätt, men det är inget jag tänker på nu och inte gjort på väldigt länge. Det har jag lagt bakom mig. Just då, dagarna efter, var det såklart som en motivation.

Melker Thelin fick mycket kritik under JVM. Foto: Bildbyrån.

Inför säsongen 2025/26 lämnade Melker Thelin hemmaklubben Björklöven och Hockeyallsvenskan för att ta klivet över till Färjestad och SHL.

– Det var en del nytt ändå, men även mycket samma. Sedan går allt snabbare, är mer systematiskt och skickligare spelare i SHL.

–Jag tycker ändå att övergången var rätt smidig. Det var mycket tack vare Hansen och vårt team, att vi har jobbat på rätt grejer och så vidare.

Så här långt har han spelat sju matcher i SHL den här säsongen och vunnit alla. Han har också en räddningsprocent på 96, ett GAA på 0,99 samt tre (!) hållna nollor.

– Jag tycker att min säsongsinledning har varit bra. Det gäller att fortsätta jobba hårt och tro på det jag gör. Jag vet vad jag kan göra och det har jag också alltid vetat, så det är inget nytt där heller. Det är bara fortsätta det jag gör och det funkar ju.

Obesegrad i sju matcher, kan det bli ett ok eller är det mest vi i media som tar upp det?

– Det är egentligen inte något jag tänkt på alls. Jag gör bara det jag kan i varje dag och match. Sedan vill jag såklart vinna och det är målet.

"Vi har hittat sätt att vinna"

Trots att Färjestad gjorde en ganska svag insats senast mot Djurgården lyckades värmlänningarna plocka hem tre poäng. Just att hitta vägar att vinna tror Thelin är nyckeln till lagets fina säsongsinledning.

– Mot Djurgården spelade vi inte vår bästa match, men hittade ett sätt att vinna, vilket har varit återkommande för oss. Hitta sätt att vinna, vända matcher, spela bra i ledning och allt sådant.

– Det är svårt att säga bara en grej, men vi jobbar tillsammans och hårt. Då ökar helt enkelt chanserna att man vinner.

Melker Thelin.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån Cam Abbott klev in i Färjestad under förra säsongen och har såklart haft en stor betydelse för lagets utveckling den här säsongen.

– Klart att han betyder mycket. Han får ihop oss som en grupp väldigt bra och allt sådant, ligger på oss så vi inte slappnar av. Där tycker jag att han har gjort ett riktigt bra jobb. Cam Abbott klev in i Färjestad under förra säsongen och har såklart haft en stor betydelse för lagets utveckling den här säsongen.– Klart att han betyder mycket. Han får ihop oss som en grupp väldigt bra och allt sådant, ligger på oss så vi inte slappnar av. Där tycker jag att han har gjort ett riktigt bra jobb.

Berättar om landslagsdebuten

För ett par veckor sedan fick Melker Thelin ett samtal där han fick ett besked att han var uttagen till spel i Tre Kronor.

– Det var väldigt kul bara när jag fick veta det. Stort såklart att få dra på sig den tröjan. Det är något jag har drömt om länge.

– Sedan har vi haft matcher med Färjestad så då har jag egentligen inte funderat så mycket på det. Veckan därefter gick snabbt, sedan var det bara åka, köra på och inte så mycket att fundera på.

Melker Thelin har fått debutera i Tre Kronor.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Kom uttagningen som en överraskning för dig?

– Lite både och. Man vet ju aldrig såklart. Det har ändå legat där i bakhuvudet, att jag hade en chans att komma med.

Hur var känslan att glida in på isen i debuten?

– Superkul. Det var väldigt stort, men jag har egentligen inte hunnit fundera på det, men nu är det såklart bara att fortsätta här.

– Tiden där var väldigt lärorik och rolig, att få se hur allt fungerar där och träffa andra spelare.

I kväll väntar match för Färjestad borta mot Luleå.

– Igår (läs: torsdags) spelade vi, som sagt var, inte vår bästa match. Nu gäller det att vi kommer tillbaka och hittar vårt spel på direkten.

– Även om vi vann den matchen håller inte det spelet i längden. Det gäller att vi fortsätter göra det vi gjort bra tidigare.