Mark Friedman ilsknade till efter den höga klubban.

Foto: Lukas Stenström & Bildbyrån/TV4 (Montage)

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Rögles Mark Friedman blev rejält irriterad efter att han fått en Frölunda klubba i ansiktet. Situationen resulterade inte i någon utvisning vilket väckte starka känslor.

Frölundas Graeme Clarke missade pucken i ett skottförsök vilket resulterade i att klubban hamnade högt på Friedman.

– Jag fick en hög klubba rakt i munnen. Jag vet inte… Det var bara mycket känslor där. Jag visste inte vad som hände där, säger Friedman och fortsätter:

– Det känns ju inte bra, men vi vann matchen vilket är allt som spelar någon roll just nu.

Röglebacken började blöda rejält vilket han visade upp för domarna.

TV4:s Björn Oldéen: "Friedman är skogstokig – det är ingen utvisning"

I TV4-sändningen kommenterade Björn Oldéen dock att domarna gjorde rätt som inte plockade en utvisning.

– Friedman är skogstokig. Han får en klubba rätt upp i ansiktet, men det är en ”follow-through” och då är det ingen utvisning vid den höga klubban, säger Björn Oldéen.

Friedman slängde sin handske mot Röglebåset i irritation efter situationen men råkade istället kasta snett mot fotografen bredvid.

– Han är ju tokig i det här laget, han är så nära att träffa fotografen där. Friedman vill visa blodet där, men det spelar ingen roll i det här läget, säger Almen Bibic och fortsätter:

– Clarkes klubba kommer upp rätt i ansiktet men det räcker att det är en skottrörelse där, han behöver inte träffa pucken för att det ska räknas som en ”follow-through”.

Även Graeme Clarke tycker inte att det var någon utvisning i den situationen.

– Det var oturligt. Jag ville inte träffa honom i ansiktet. Jag hoppas han är okej nu. Det var en "follow-through". Jag vill inte att han ska börja blöda eller skadas.

Friedman svarar: "Måste ha bättre känsla"

Friedman hade följande att säga om TV4-experternas åsikter.

– Jag har inte sett det i efterhand men i sådana fall var det en rätt grov ”follow-through”. Han svingar och missar pucken helt. Pucken studsar och man måste ha bättre känsla i matchen där. Ibland är det såklart en ”follow-through”… Jag vill inte säga något mer om det ikväll.

Friedman ville inte heller kommentera domarnas beslut utan behöll sina tankar för sig självt.

– Jag kommer inte att svara på några frågor om domarna den här säsongen. Jag hamnade i lite trubbel förra säsongen så jag håller min borta från att svara på sådana frågor. Jag uppskattar om ni inte ställer några frågor om domarna, säger Röglebacken och avslutar med att tacka lagläkaren.

– Jag får tacka läkaren, han fick sy ihop mig rejält. Han är bjuden på mitt bröllop till sommaren.

– Det var bara ett stygn. Det var ett hål på utsidan och det är inte så mycket som man kan göra i insidan av munnen. Jag känner mig fantastisk för vi vann matchen.

Till sist slutade matchen med 4-5 för bortalaget som slår Frölunda i returmatchen. Lagen möttes för fem dagar sedan i Ängelholm där Rögle vann med 4-1. På torsdag är det dags för säsongens första Skånederby när Rögle får besök av Malmö.