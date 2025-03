Mardrömmen i HV71: ”Den där får inte gå in”

Fem skott på mål och två insläppta på tolv minuter.

Det var allt som HV71:s Hugo Alnefelt fick vara med om under lördagens möte med Brynäs.

– HV71 kommer att hamna i kval och det finns ett målvaktsdilemma i Jönköping, säger TV4:s Adam Johansson.

Hugo Alnefelt byts ut i mötet med Brynäs. Foto: TV4 och Bildbyrån.

SHL-jumbon, HV71, fick en drömstart på mötet med serieledande Brynäs när man redan efter 1.05 fick jubla över 1–0 tack vare André Petersson, men inom kort var känslan en helt annan.



– En puck som väl Hugo Alnefelt gärna tar tillbaka, sade TV4:s kommentator när Theo Lindstein gjorde 1–1 knappt tio minuter in.



Sedan förvärrades läget ytterligare.



Jack Kopacka tog fart och tryckte in 2–1 bakom HV-målvakten för dagen, som slog handsken i isen och åkte till båset. Fem skott på mål, varav två i mål, var allt som 23-årige Alnefelt hann med. Istället skickade tränaren Anton Blomqvist in Federik Dichow på sin 24-årsdag.



– Det är fri sikt. Den där får inte gå in, säger TV4:s Almen Bibic i studion innan Adam Johansson fortsätter:

– Alnefelt ska ju ha bägge målen. HV71 kommer att hamna i kval och det finns ett målvaktsdilemma i Jönköping. Vem ska stå? Jag tror inte Anton Blomqvist känner sig trygg med någon av de här.

Petersson: ”Vi har lite att jobba på där”

Målen hade kommit inom tre minuter – och följdes även av 3–1 från Miks Indrasis innan första paus.



– Helt okej period ändå. De gör mål på sina chanser. Det hade lika gärna kunnat stå 3–1 till oss. Nu är det som det är, nu måste vi hämta upp detta, säger André Petersson till TV4 och fortsätter om anledningen till målen:

– Nej (det går inte att peka på något). Det är en fast situation, tekning på första, långt byte. Andra är också ett uppspel där de kommer med bra fart och åker rakt igenom oss. Vi har lite att jobba på där. Det gäller att samla sig nu och känna att vi ändå hade möjligheter.



Matchen pågår! Texten uppdateras