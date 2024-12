“Han passar den iskallaste människan i hela världen”

Måns Carlsson har inte kunnat föra över produktionen till SHL.

Under torsagens 4–5-förlust mot Skellefteå sågade han sig själv rejält.

– Det tycker jag för tillfället inte att jag har, säger MoDo-forwarden till TV4.

Måns Carlsson. Foto: TV4/skärmdump.

Torsdagens bottenmöte med Skellefteå slutade inte som önskat för MoDo. Trots att vinden börjat blåsa åt rätt håll under de senaste veckorna åkte man på en tung 4–5-förlust.



– Skellefteå är ganska mycket hetare i de viktiga ytorna, säger Måns Carlsson till TV4.



Det hela inleddes med 1–0 genom Anton Heikkinen samtidigt som just Carlsson missade ett jätteläge i den första perioden. I pausen ställde sig sedan nyförvärvet vid TV4:s mikrofon och sågade sin egna insats rejält.



– Grym pass av Sebbe, men han passar just nu den iskallaste människan i hela världen känns det som. Det hade varit skönt att sätta den, men jag kämpar på, säger han uppgivet.

Tre poäng på 24 matcher: “Gäller att välja rätt”

Carlsson stod för 43 poäng i Mora under grundserien 2023/24 och var sedan en nyckelspelare i det allsvenska slutspelet med fyra mål och sju assist. I SHL står han nu hittills på tre mål efter 24 matcher.



– Så är det ju (att självförtroendet sviktar). När man har varit en producerande spelare innan så är det klart att man vill göra mål. Sen har jag inte riktigt den rollen nu, men någonstans kan man göra rätt saker med pucken framförallt, säger han till TV4 och fortsätter:

– Jag vill ju ha mycket puck, men då gäller det att välja rätt lägen när man ska hålla i den och när man ska peta puckarna. Det tycker jag för tillfället inte att jag har. Man får åka skridskor och ta det därifrån, ta det enkla först.



En felpass från Johan Södergran gav 4–1 för Skellefteå tidigt i den tredje perioden innan Axel Sandin-Pellikka även satte 5–1 för hemmalaget, men MoDo gav inte upp. Sampo Ranta inledde jakten med 2–5 och såg sedan hur Niederbach och Södergran minskade gapet till 4–5. Det hela räckte dock inte hela vägen. 4–5 blev slutresultatet och MoDo är SHL-jumbo igen.