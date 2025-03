Brian O’Neill ser inte ut att kunna lämna Luleå i förtid.

Thomas Fröberg bekräftar att det inte finns någon klausul i kontraktet – efter ryktena.

– Han är vår hela nästa år, säger sportchefen till NSD.

Brian O’Neill i Luleå under 2024/25-säsongen. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

När Brian O’Neill presenterades som ny spelare i Luleå inför 2024/25 var det på ett tvåårskontrakt med klubben.



– Vi ser honom som en viktig pusselbit för att framför allt hjälpa oss i det offensiva spelet och det skall bli spännande att se honom i våra färger framöver, sade då Ulf Engman i klubbens pressmeddelande.



50 matcher senare har den 36-årige amerikanen nu bidragit med 13 mål och 23 assist, samtidigt som laget seglat upp till en andraplats i SHL-tabellen. Nu, efter rykten om att Brian O’Neill skulle vara på väg bort, bekräftar sportchefen, Thomas Fröberg, att stjärnan blir kvar.



– Han är vår hela nästa år, säger Fröberg till NSD och meddelar även att det inte heller finns någon klausul han kan använda för att lämna.



Amerikanen har aldrig tidigare spelat i Sverige. Inför Luleå-tiden gjorde han två säsonger i schweiziska Zug efter att han representerat USA i OS för andra gången i karriären. Utöver detta har han gjort sex säsonger i ryska KHL med Jokerit, samt 22 NHL-matcher med New Jersey Devils under 20215/16.

Orden om Omark

Samtidigt som detta kommenterar Fröberg framtiden för Linus Omark, som så sent som i helgen utgick med en skada mot Frölunda.



– Det är inget nytt där. Det är en diskussion som pågår lite grann då och då. Nu vill han fokusera på det som komma skall, säger Fröberg till NSD.



När det gäller skadan är Fröberg förtegen.



– Vi säger ingenting just nu, säger sportchefen.



Luleå ställs under tisdagen mot Örebro i grundseriens sista omgång. Nedsläpp i bortamatchen sker 19.00.