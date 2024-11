Luleå fick en rivstart på segermatchen mot HV71 som slutade 6–2.

Efter ett skott från Jesper Sellgren, gick pucken in i mål via Markus Nurmis skridsko.

Hemmalaget ledde med 3–0 efter den första perioden.

– Det är under all kritik, rakt igenom, säger HV-tränaren Anton Blomqvist i TV4.

Det är sedan gammalt att man inte får sparka in pucken i mål. Men när Markus Nurmi på måndagen öppnade målskyttet redan i fjärde minuten mot HV71, gjorde han det med skridskon. Efter en videobedömning från domarteamet gjorde man bedömningen att det inte var en sparkrörelsen som styrde in pucken i mål.

Därför blev målet godkänt.

Luleå fortsatte sedan efter att André Petersson tappat pucken i neutral zon, att göra mål. Efter klapp-klapp spel från Isac Hedqvist och Jonas Berglund kom tvåan och bara minuter senare gjorde man även 3–0.

Då valde HV71 efter 12 minuter och 54 sekunder att ta en timeout.

Måndagen innebar också återkomst för Joey Laleggia som efter en period var –2 i plus/minus och fick därmed en tung start på HV71-comebacken.

Till den andra perioden byttes Frederik Dichow ut.

I periodpausen var Anton Blomqvist rejält kritisk mot laget – och sig själv.

– Det är under all kritik, rakt igenom, säger tränaren i TV4.

– Vi kommer ut rejält svagt, kladdiga med pucken och tar inte de dueller vi behöver. Vi är naiva rakt igenom och det ligger bara på mig. Mitt jobb är att förbereda mitt lag och det var inte tillräckligt idag. Jag behöver hitta en bättre knapp för att få oss att springa lite bättre, det var inte tillräckligt bra från min sida.

Svarade – efter bara nio sekunder

Under mittdelen av andra perioden reducerade HV71 genom Radan Lenc och såg heta ut genom periodens gång. Detta efter en no-look backhandpassning från Oscar Fisker Moelgaard till Lenc som stod framför mål.

Men det skulle inte räcka långt, nio sekunder efter målet gjorde David Lilja 4–1.

Men Oscar Fisker Moelgaards fina period skulle fortsätta efter att han lyft in pucken bakom Matteus Ward efter en fin öppnande passning från Joey Laleggia, som spelade upp sig kraftigt efter en tung första period.

I den tredje perioden gjorde Linus Omark 5–2 i spel fem mot tre och senare i perioden gjorde Mathias Bromé 6–2.

Luleå lyckades sedan spela av matchen och vann bekvämt mot bottenlaget HV71 som fortsätter ha det väldigt tufft.

– Vi gör inte tillräckligt med bra saker, vi ligger där vi gör och finns inget att skylla på. Är väldigt kritisk mot mig själv i dag och jag behöver få ut mer av mitt spelarmaterial, säger Anton Blomqvist efter slutsignalen.