Missnöje i Luleå – efter nya förlusten: "Jäkligt surt"

Det fortsätter att vara grus i maskineriet för Luleå.

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Det blev en tät och målsnål tillställning när Växjö Lakers tog emot Luleå HF i Vida Arena under torsdagskvällen. Efter en helt mållös första akt tog hemmalaget över taktpinnen i den andra perioden.

Ledningsmålet kom efter drygt tolv minuters spel i den andra perioden när Dennis Rasmussen hittade nätet bakom Matteus Ward . I den tredje perioden utökade smålänningarna sin ledning till 2–0 genom Eemeli Suomi, assisterad av Keegan Lowe och Peter Cehlárik .

Luleå gav dock inte upp utan plockade ut målvakten i slutskedet för att jaga en reducering. Med drygt fem minuter kvar att spela skapade gästerna nerv i matchen då Markus Nurmi reducerade till 2–1, framspelad av Anton Levtchi och Joona Koppanen . Närmare än så kom dock inte norrbottningarna.

– Jäkligt surt. Jag tycker vi gör en okej första. Andra perioden är alldeles för dålig. Det är där vi förlorar matchen, säger Pontus Andreasson till TV4 efter förlusten.

Adam Åhman storspelade i Växjökassen och stoppade 26 av 27 skott, vilket säkrade alla tre poängen för hemmalaget.

Matchfakta Växjö – Luleå

Växjö Lakers – Luleå HF 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Första perioden:

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Andra perioden:

1–0 (32.20) Dennis Rasmussen (3) (Sebastian Aho, Lucas Elvenes)

Tredje perioden:

2–0 (41.31) Eemeli Suomi (2) (Keegan Lowe, Peter Cehlárik)

2–1 (54.42) Markus Nurmi (3) (Anton Levtchi, Joona Koppanen)

Skott: 29–27 (10–10, 13–6, 6–11)

Utvisningar: Växjö: 1x2 min. Luleå: 2x2 min.

Räddningsprocent: Adam Åhman (VÄX) 96,30% | Matteus Ward (LHF) 93,10%

Publik: 5 076 (Vida Arena)