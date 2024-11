Spräcker SHL-nollan – i 79:e (!) matchen: “Lättnad”

Efter 78 mållösa matcher fick Ludvig Jansson till slut jubla.

Nu har Luleås 20-åring gjort sitt första mål i SHL.

– Inte en dag för sent, säger han till TV4 under mötet med Rögle.

Ludvig Jansson jublar efter första SHL-målet. Foto: Bilbyrån och TV4/skärmdump.

“Einar Emanuelsson med en enorm åkning och bra pass också till Jansson som smaskar in den krysset bakom Rifalk”



Så lät det i TV4:s sändning när Johan Edlund kommenterade Luleås 1–0-mål mot Rögle. Fullträffen kom i den 13:e minuten av SHL-mötet och innebar att unge Ludvig Jansson gjort sitt första SHL-mål i karriären. Detta i match nummer 79 (!).



– Det gjorde det verkligen (tog några matcher). Inte en dag för sent. Det var skönt. En lättnad. Att få göra mål är få förunnat och att äntligen få spräcka nollan och göra det på hemmaplan också. Skönt, säger Jansson till TV4.

Svensk poängkung i JVM

Den tidigare SSK-backen gjorde ett mål i hockeyallsvenskan under 2022/23 och var även etta i den interna poäng- och skytteligan under JVM 2023 (4+6), men sedan flytten till Luleå och SHL har han inte fått den där apan att släppa från ryggen. Vid firandet såg han ut att kasta upp just den apan på läktaren.



– Jag tycker att jag har skapat mycket lägen, både den här säsongen och förra, så skönt att spräcka nollan.



Tre minuter efter Janssons mål kunde Rögle kvittera genom Jacob Peterson. 1–1 var ställningen i paus.



Matchen pågår! Texten uppdateras.