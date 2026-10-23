Öppnar upp: "Ska börja prata med klubbar då"

Blir Lubos Horky kvar i Rögle efter 2026/27?

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Plötsligt har Lubos Horky börjat närma sig den versionen av spelare som Dan Tangnes menar har 20 mål i sig under en SHL-säsong. Men vad innebär det för den nu 28-årige forwardens framtid i Ängelholm?

När Helsingborgs Dagblad, med hjälp av AI, pratar med Horky öppnar han upp om språkbarriären, vad som varit annorlunda 2026/27, men framförallt tankarna inför kontraktsslutet efter 2026/27.

– Dan säger samma sak till mig varje dag. Han påminner mig också hela tiden om att jag måste skjuta mer och inte krångla till det. Jag skulle bli glad om jag gör så många mål, jag vågar ändå säga att jag är mer en målskytt än en playmaker, säger han om huvudtränarens ord om honom som målskytt.

– Jag har återvänt till en miljö som jag redan kände till, så jag visste in i minsta detalj vad som väntade mig och hur allt fungerar. Därmed kände jag inte samma stress som under första säsongen. Jag känner mig mer som hemma, jag trivs och är väldigt glad att få vara här, fortsätter Horky.

Öppnar upp om framtiden: "Skulle nog gärna göra det"

När det kommer till framtiden pratar Lubos Horky också öppet om att han kommit överens med sin agent om att börja prata med klubbar under det första landslagsuppehållet, nu i november.

– Självklart också med Rögle, för jag är väldigt lycklig här. Jag gillar allt med att vara här, säger han till HD och fortsätter:

– Vi får se vad agenten får veta i november, om Rögle och andra är intresserade. Sedan får jag lägga ihop allt och ta ställning. Men om det finns en möjlighet att stanna skulle jag nog gärna göra det.

Rögle plockade in Horky från finska Pelicans i februari 2025. Därefter erbjöds en förlängning och i fjol stannade forwarden på 14 mål och 16 assist över 63 framträdanden, slutspelet inräknat. Rögle gick, som bekant, hela vägen till final där man föll mot Skellefteå.

I skrivande stund står Horky på sex mål och en assist över de elva första matcherna 2026/27.