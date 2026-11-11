Liv om hösten: "Alla kollar på dig"

Herman Livs första tid i SHL har varit tuff men lärorik.

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Den 24 september gjorde Herman Liv bejublad debut i Husqvarna Garden mot de regerande mästarna Skellefteå AIK. Det blev en debut att minnas där han med sina 31 räddningar var högst bidragande till HV71:s seger.

Därefter har det gått något tyngre för Liv. Endast Växjö Lakers är sämre än HV71 när det kommer till målvaktsstatistiken så här långt.

– De har väl varit lite upp och ner för egen del, det är svårt att komma in i ligan som 20-åring. Det är två matcher jag inte alls är nöjd med, i matchen mot Växjö var huvudet lite överallt. Men i övrigt har det varit helt okej och jag är nöjd över att jag ändå vunnit två av fem matcher, säger han om sin första tid i den svenska högstaligan, säger Liv till JP.

Herman Liv om första tiden i SHL

Hittills har det blivit fem matcher i SHL för Liv, med en räddningsprocent på 85 och över fyra insläppta mål per match. Han har dessutom släppt in fem mål fler än förväntat. Bottensiffror i ligan.

– Det har varit nyttigt för mig att se att livet inte är en dans på rosor. Ibland måste du jobba för det och det är lärorikt för mig att jobba mig igenom det, säger liv som menar att det mentala spelet blir extra påtagligt för en målvakt jämfört med en utespelare.

– Det är mycket mentalt så klart och det kan vara påfrestande, men det är ändå det jag älskar. Jag vill kliva fram när det verkligen gäller, alla kollar på dig och du har pressen på dig. Det är då jag har som roligast.