Linköping nollade Växjö

Marcus Högberg stängde igen för LHC. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÃ N / COP 144 / JO0390

Foto: BILDBYRÃ N

Linköping HC stod för en stabil insats borta mot Växjö Lakers och säkrade en övertygande 3–0-seger i Vida Arena.

Gästerna tog ledningen i den första perioden när Cooper Patrick Marody spräckte nollan efter 15.10, framspelad av Felix Öhrqvist och Fredrik Karlström. I mitten av den andra perioden utökade Linköping sin ledning till 2–0 genom Arvid Degerstedt, assisterad av Zachary Giuttari och Max Martin.

Växjö försökte skapa tryck i den tredje perioden och tog ut målvakten i slutskedet för att jaga en reducering. I stället kunde Mikko Kokkonen definitivt stänga matchen när han satte 3–0 i tom bur med drygt två minuter kvar att spela. Marcus Högberg i Linköpingskassen höll nollan efter att ha räddat samtliga 25 skott.

Resultatet innebär att Linköping ligger på elfte plats och Växjö på åttonde plats i SHL.

Matchfakta

Växjö Lakers HC – Linköping HC 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Första perioden:

0–1 (15.10) Cooper Patrick Marody (Felix Öhrqvist, Fredrik Karlström)

Andra perioden:

0–2 (30.46) Arvid Degerstedt (Zachary Giuttari, Max Martin)

Tredje perioden:

0–3 (57.31) Mikko Kokkonen (Arvid Degerstedt), i tom bur (ENG)

Skott: 25–24 (7–9, 8–7, 10–8)

Utvisningar: Växjö 1x2 min, Linköping 1x2 min

Räddningar: Växjö: Ludvig Persson 21/23 (87,5%), Linköping: Marcus Högberg 25/25 (100%)

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