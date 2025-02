Lämnar bottenstriden (för gott?) – vinner andra raka mot MoDo

Leksand och dubbelmöten har varit en framgångssaga den här säsongen. Sex back-to-back-matcher har slutat med sex segrar.

Under torsdagen besegrades MoDo med 3-2.

Leksand lämnar bottenstriden efter två raka segrar mot MoDo.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Leksand avgjorde mötet i lördags med två sekunder kvar. I returmötet på hemmaplan var det dalalaget som startade klart bäst och tog tidigt tag i taktpinnen. Chanserna radade upp sig samtidigt som Lassi Lehtinen storspelade bakåt.

I den andra perioden kom däremot utdelning för Leksand. 1-0 sköts i mål av Kalle Östman som dundrade in ett direktskott i powerplay. Det var hans femte raka match med mål. Marek Hrivik visade sedan upp sig direkt i sin comeback och serverade Martin Karlsson till 2-0.

Där och då såg matchen nästan ut att vara över. MoDo var tillbakatryckta under större delen av tiden samtidigt som Lassi Lehtinen fick kliva fram med flera stora räddningar. MoDo hittade dock två mål i slutet av perioden. Först var det Riley Woods som snärtade in ett handledsskott och sedan fyllde Theodor Niederbach på till 2-2 när han vallade in pucken via Marcus Gidlöf.

– De är betydligt starkare än oss här i andra. De har många och långa anfall och får in pucken på heta ytor. Vi ska nog vara glada att det står 2-2 på tavlan, sade Theodor Niederbach till TV4 efter 40 minuter.

Leksand lämnar bottenstriden

Väl i den tredje kom också ett tidigt ledningsmål för Leksand. Max Veronneau skrinnade sig fri och satte pucken i krysset bakom Lehtinen.

MoDo gjorde sedan en forcering och skapade ett hårt tryck mot Leksand. Men hemmalaget höll emot bra och när Patrik Karlkvist åkte på en utvisning med 56 sekunder kvar blev det ingen mer chans till kvittering.

Innan dubbelmötet mellan lagen skilde sex poäng. Fem dagar senare har nu Leksand tolv poäng ner till MoDo på 13:e-platsen. Med det ser det ut som att dalalaget har lämnat kvalstriden och istället kan börja blicka uppåt i tabellen. Till sjätteplatsen är det nu bara två poäng upp.