Jani Lampinen ställs åt sidan efter mardrömmen.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

– Vi utvärderar det under dagen (fredag) och sen får vi se vad det medicinska teamet säger.

Det var orden från Skellefteås målvaktstränare Krister Holm, i Norran , efter att Jani Lampinen fått en ordentlig mardrömskväll i torsdagens 4–10-förlust mot Brynäs. Förhoppningarna gällde Strauss Mann, den amerikanska målvakten som saknades inför den där bortamatchen efter landslagsuppehållet.

– Nja, jag skulle säga att det är 50/50 att han är tillbaka. Han är inte helt borträknad, hade också huvudtränaren Daniel Hermansson sagt på presskonferensen tidigare i veckan.

Nu står det klart att Skellefteå kan göra ett målvaktsbyte mot Linköping. Mann tar plats mellan stolparna, Lampinen och Anton Rinquist backar upp.

Skellefteås lag mot LHC

Målvakter:

Mann (Lampinen, Ringquist)

Backar:

Johansson, Lundberg

Pudas, M. Forsfjäll

Grahn, Bergqvist

Djuse

Forwards:

Fasching, Lindholm, A. Johnson

Aagaard, O. Lindberg, Hugg

Davidsson, Z. Forsfjäll, Vuollet

Kaderli, V. Lindberg, Nordlund

Extraforward: Annerstedt.