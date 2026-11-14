Lampinen ställs åt sidan – efter mardrömmen

– Vi utvärderar det under dagen (fredag) och sen får vi se vad det medicinska teamet säger.
Det var orden från Skellefteås målvaktstränare Krister Holm, i Norran, efter att Jani Lampinen fått en ordentlig mardrömskväll i torsdagens 4–10-förlust mot Brynäs. Förhoppningarna gällde Strauss Mann, den amerikanska målvakten som saknades inför den där bortamatchen efter landslagsuppehållet.
– Nja, jag skulle säga att det är 50/50 att han är tillbaka. Han är inte helt borträknad, hade också huvudtränaren Daniel Hermansson sagt på presskonferensen tidigare i veckan.
Nu står det klart att Skellefteå kan göra ett målvaktsbyte mot Linköping. Mann tar plats mellan stolparna, Lampinen och Anton Rinquist backar upp.
Skellefteås lag mot LHC
Målvakter:
Mann (Lampinen, Ringquist)
Backar:
Johansson, Lundberg
Pudas, M. Forsfjäll
Grahn, Bergqvist
Djuse
Forwards:
Fasching, Lindholm, A. Johnson
Aagaard, O. Lindberg, Hugg
Davidsson, Z. Forsfjäll, Vuollet
Kaderli, V. Lindberg, Nordlund
Extraforward: Annerstedt.