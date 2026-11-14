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Lampinen ställs åt sidan – efter mardrömmen

Publicerad 14 november 2026 16:50
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Jani Lampinen släppte sex av nio puckar torsdagens 4–10-mardröm mot Brynäs. Nu står det klart att Skellefteå kan ställa målvakten åt sidan när Strauss Mann kommer tillbaka.

Jani Lampinen ställs åt sidan efter mardrömmen.
Jani Lampinen ställs åt sidan efter mardrömmen.
Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

– Vi utvärderar det under dagen (fredag) och sen får vi se vad det medicinska teamet säger.

Det var orden från Skellefteås målvaktstränare Krister Holm, i Norran, efter att Jani Lampinen fått en ordentlig mardrömskväll i torsdagens 4–10-förlust mot Brynäs. Förhoppningarna gällde Strauss Mann, den amerikanska målvakten som saknades inför den där bortamatchen efter landslagsuppehållet. 

– Nja, jag skulle säga att det är 50/50 att han är tillbaka. Han är inte helt borträknad, hade också huvudtränaren Daniel Hermansson sagt på presskonferensen tidigare i veckan. 

Nu står det klart att Skellefteå kan göra ett målvaktsbyte mot Linköping. Mann tar plats mellan stolparna, Lampinen och Anton Rinquist backar upp. 

Skellefteås lag mot LHC

Målvakter:
Mann (Lampinen, Ringquist)

Backar:
Johansson, Lundberg
Pudas, M. Forsfjäll
Grahn, Bergqvist
Djuse

Forwards: 
Fasching, Lindholm, A. Johnson
Aagaard, O. Lindberg, Hugg
Davidsson, Z. Forsfjäll, Vuollet
Kaderli, V. Lindberg, Nordlund
Extraforward: Annerstedt.

Den här artikeln handlar om:

Skellefteå AIKStrauss Mann