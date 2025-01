Krislagets smäll: Lagkaptenen skadad

Linköping har ramlat ner under kvalstrecket och går tungt i SHL. Nu står det också klart att lagkaptenen Oscar Fantenberg missar resten av januari.

Linköpings Oscar Fantenberg kommer att missa den närmsta tiden av spel efter en skada på annandagen mot Frölunda.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Oscar Fantenberg är en av Linköpings viktigaste spelare och är lagets stora härförare defensivt. Mot Frölunda på annandagen klev kaptenen av med en skada. Nu har domen också kommit.

33-åringen missar resten av januari. Där prognosen både kan förbättras och försämras ju längre tiden går.

Lagkaptenen Oscar Fantenberg skadad

Oscar Fantenberg spelar allt som oftast en bit över 20 minuter per match och är vital för laget. Med frånvaro under en viktig period, där Linköping går för att jaga ikapp lagen ovanför strecket, kommer Peter Jakobsson nu att försöka plocka in en ny back.

“Den sportsliga ledningen kommer att undersöka möjligheterna över att få in en back till truppen nu när man fått beskedet kring Fantenbergs frånvaro,” skriver klubben på sin hemsida.

Linköping ligger näst sist i SHL efter en dyster formtrend samtidigt som HV71 har jagat ikapp och tagit sig förbi. Laget vann dock senast mot Malmö efter förlängning. En seger som var den nya huvudtränaren Ante Karlssons första i klubben.