Krislagets mardröm – åker på ny förlust och rasar i tabellen

Örebros mardrömsform har inneburit sex raka förluster i SHL.

När jumbon Modo besökte Örebro på lördagen tog det mindre än tio minuter innan man var i tvåmålsunderläge.

Till slut släppte man in fem mål och fortsätter att falla i tabellen.

Örebro har bara vunnit två matcher på de senaste tio, varav en efter förlängning mot Växjö den 30 december. Den andra kom borta mot Timrå två dagar tidigare.

När Modo kom på besök på lördagen tog det inte mer än tio minuter innan man hade släppt in två mål och var i ett prekärt läge i matchen.

Först slog Theodor Niederbach till med sitt åttonde mål för säsongen, efter 8.13. Sedan fyllde Riley Woods på, bara 69 sekunder senare i spel fem mot fem.

Det skulle inte bli ljusare för Örebro i den andra perioden. Bara 54 sekunder in i andra perioden gjorde Jesper Olofsson 3–0 till bortalaget. Senare lyckades dock Filip Berglund reducera till 1–3 för närkingarna.

Avgjorde med tre minuter kvar

Sedan fortsatte målen att komma i matchen. Först reducerade David Quenneville till 2–3, innan Lukas Jasek såg till att Modo skulle gå in till den sista perioden med tvåmålsledning. I den sista akten blåste Ludvig Larsson liv i matchen med ett powerplaymål till 3–4.



Men poängchansen såg snart ut att vara över, efter att Victor Berglund med tre minuter kvar gjort 5–3 för bortalaget. Dock lyckades Milton Oscarsson smälla in pucken och minska Örebros underläge till bara ett mål stort med 2.02 kvar att spela, vilket gav Örebro hopp. Men med 30 sekunder kvar petade Sebastian Ohlsson in sjätte målet i tom bur och Örebros kris blir bara värre.

Modos seger innebär att man är uppe på 41 poäng, har tre poäng upp till HV71 och fyra till Linköping och Rögle på säker mark. För Örebros del innebär det att man faller ner till en niondeplats i tabellen, efter att ha inlett säsongen strålande. Poängskillnaden mellan lagen är nu sju poäng stor, då Örebro ligger på 48.