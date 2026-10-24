Klart: Stannar i MoDo säsongen ut

Linus Nässén blir kvar i MoDo.

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MoDo har bland annat saknat Måns Carlsson under säsongsinledningen. För att täcka upp för skador valde de då att plocka in Linus Nässén på ett korttidskontrakt. Det skrevs fram till den 31 oktober ursprungligen, men med en vecka kvar på det avtalet väljer MoDo att knyta till sig forwarden för resten av säsongen.

Under lördagskvällen meddelade klubben att 26-åringen stannar även efter den 31 oktober.

– Vi är väldigt glada över att ha löst Linus för resten av säsongen. Han är nyttig över hela isen och har varit en stor tillgång sedan han anslöt. Han har kommit väldigt bra in i omklädningsrummet också, säger sportchef Henrik Gradin i ett pressmeddelande .

Linus Nässén stannar i MoDo

Linus Nässén har gjort två assist på fem matcher för MoDo den här säsongen. 26-åringen har varit framgångsrik under sin tid i klubben då fyra av de fem matcherna har slutat med seger. Den enda förlusten hittills för honom kom under gårdagen mot AIK i förlängning.

På meritlistan finns över 200 SHL-matcher med Frölunda. Förra säsongen blev det spel i Finland och TPS innan han under hösten alltså skrev på för MoDo, där det nu också blir en fortsättning.

– Det ska verkligen bli jätteroligt. Jag har fått ett otroligt fint välkomnande och trivs kanonbra i både klubben och staden. Det är en bra grupp med spelare och ledare och en resa som jag vill vara en del av, säger spelaren själv.