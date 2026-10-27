Klart: Skarpskytten stannar i Brynäs

Kieffer Bellows är klar för en fortsättning i Brynäs.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Med sina sju mål är Kieffer Bellows delad trea i SHL :s skytteliga under säsongsinledningen.

Nu står det klart att Brynäs har lyckats säkra upp amerikanens tjänster även framöver. Via sin hemsida meddelar klubben att 28-åringen skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med SHL-laget över säsongen 2028/29.

– Jag är väldigt glad och exalterad över att har förlängt mitt kontrakt. Jag älskar Brynäs och Gävle. Kombinationen med laget, organisationen, supportrarna och staden gör att det känns som hemma. Vi har tillsammans goda möjligheter att uppnå något speciellt här, det är såklart något jag vill vara en del av, säger Bellows till klubbens hemsida.

Gjorde 30 poäng under sin debutsäsong

Bellows anslöt till Brynäs inför fjolårssäsongen och noterades för 30 poäng (15+15) på 52 matcher. Den här säsongen har han hittills noterats för sju mål och totalt nio poäng på de tolv inledande matcherna.

– Kieffer har verkligen fortsatt på den inslagna vägen från slutet av förra säsongen. Han har lagt ned ett otroligt hårt arbete och han har ett driv att varje dag bli bättre. Vi känner att han är en spelare och karaktär som stämmer överens med föreningens identitet. Att ha honom klar för ytterligare två säsonger känns väldigt bra och betryggande, säger sportchefen Johan Alcén.