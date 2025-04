KLART: Skriver på för Linköping: ”Tydlig plan”

Tidigare i veckan uppgav Expressen att Linköping gjort klart med Linus Hultströms ersättare.

Nu bekräftas det hela när SHL-klubben går ut med att David Bernhardt ansluter från MoDo.

– Jag tycker att LHC den senaste tiden har visat upp ett spel som passar mig, säger backen själv.

David Bernhardt. Foto: Bildbyrån/David Wreland.

Efter MoDos degradering till Hockeyallsvenskan har framtiden varit oviss för David Bernhardt, men i måndags kom till slut uppgifter från Expressen om att en 27-årige backen bestämt sig för att gå skilda vägar med Ö-viksklubben för att istället fortsätta i SHL med Linköping.



Nu bekräftas detta av LHC, som presenterar ett treårsavtal med den offensive pjäsen.



– I David så får vi en väldigt skicklig back: bra storlek, bra skridskoåkning, spelskicklig sådan och väldigt fina offensiva kvalitéer, samtidigt som han på senare tid utvecklat sitt defensiva spel. Bra skills i powerplayspelet och kan styra från blålinjen på ett föredömligt sätt. Han var med i toppen av backarnas mål- och poängliga den senaste säsongen och hade innan dess, inte minst säsongen 2022/2023, en makalös sejour med MoDo i Hockeyallsvenskan vilket någonstans vittnar om hans hockeykunskaper och potential, säger sportchefen Peter Jakobsson på lagets sajt.

Förklarar valet: ”Den rollen jag eftersöker”

David Bernhardt har Huddinge IK som moderklubb, men fick stora delar av sin hockeyuppfostran i Djurgården. Det var även där som han 2016/17 gjorde sina första matcher i SHL, samma år som JVM 2017 med Juniorkronorna. Sedan dess har det även blivit spel i Växjö, finska SaiPa och nu senast MoDo.



Under 2024/25 stod Bernhardt för 32 poäng (10+22) under sina 51 matcher under SHL:s grundserie. Därefter blev det tre nya i kvalet mot HV71.



Nu väntas han få en viktig offensiv roll i Linköping, som ersättare till Linus Hultström.



– Jag tycker att LHC den senaste tiden har visat upp ett spel som passar mig. Nu när ”Mange” (Magnus Johansson, ny assisterande tränare) kommer in också så finns det säkerligen en hel del att lära sig därifrån, han var ju en jäkligt bra offensiv back själv kan man säga. Klubben har verkligen visat att man tror på mig och har en tydlig plan, vilket gör att jag känner att jag kommer få spela ut det jag är bra på och även få den rollen jag eftersöker och vill ha, säger backen själv.