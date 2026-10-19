Kimbys besked om DIF-centrarna

Jacob Josefson, Marcus Krüger och Nils Åman saknas fortsatt för Djurgården. Foto: Bildbyrån

Efter en tuff inledning på säsongen har Djurgårdens IF Hockey nu fyra raka matcher med poäng, varav tre segrar mot Örebro Hockey, Linköping HC och senast mot Malmö Redhawks efter straffar. Detta trots tunga skador på viktiga centerpjäser i form av Marcus Krüger, Jacob Josefson och Nils Åman.

– Överlag de sista fem matcherna, vi har spelat tio matcher, så hälften av dem tycker jag att vi har haft en väldigt bra prestation. Även den nere i Göteborg (4–2-förlust mot Frölunda) tycker vi är bra, säger Kimby till klubbens hemsida .

Inför stundande bortaturné ser Djurgården fortsatt ut att få klara sig utan den nyss nämnda trion.

"Kommer inte spela imorgon"

Både Marcus Krüger och Nils Åman var med på is under måndagen, där framför allt den sistnämnda kunde köra på mer än tidigare. Ingen av de två ser däremot ut att vara redo för en återkomst ännu. Åtminstone inte till morgondagens match mot Frölunda HC.

– Inte riktigt. Det var en del delar han inte var med på idag, så kommer inte att spela imorgon. Sedan får vi se hur det ser ut på torsdag och lördag, säger Kimby om Nils Åmans status.

Detsamma gäller Marcus Krüger.

– Det är nog ungefär samma status på båda två. Vi får se lite grann vart det tar vägen. Just nu är ingen av dem redo imorgon. Sedan om det kan bli senare i veckan är det jättebra, men vi får se, säger Kimby.

För Jacob Josefson ser comebacken ut av vara ännu längre bort.

Djurgården möte Frölunda i Scandinavium på tisdag, Skellefteå AIK borta på torsdag innan man avslutar veckan med Luleå Hockey borta på lördag.



