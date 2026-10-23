Nubben: "Jag ska inte värva någon från HV71"

Kent "Nubben" Norberg är på resa i landet.

Foto: Bildbyrån (montage).

Kent Norberg har tidigare varit öppen med sina scoutresor när arbetet inför nästa säsong fortgår. Samtidigt finns det en önskan om att värva en back, vilket sportchefen också bekräftat.

När "Nubben" dök upp i Jönköping började därför också spekulationerna florera på X.

– Det är en stor prio, men det måste också vara rätt back, säger nu "Nubben" till Sundsvalls Tidning och fortsätter om vad som finns på marknaden:

– Det finns ingenting. Det är i princip ingen ledig, och de som är ledig håller inte måttet tyvärr. Det är det som är problemet.

Men vad var då syftet till besöket i den tidigare hemstaden, under tiden i HV71?

Nubbens svar: "Jag ska inte värva någon från HV71"

Kent Norberg beskriver det som en familjetripp förenat med jobb.

– För en fyra- och en tvååring är det långt att åka till Malmö direkt, så vi sov i Jönköping en natt. Men det har ingenting med hockeyn att göra, säger han till ST och tillägger sedan:

– Jag ska inte värva någon från HV.

Därefter hintar han om att det kan bli lite jobb kopplat till fredagens omgång i Hockeyallsvenskan.

– Vi tar en kombinerad semester och lite jobb på det. Jag ska nog kolla en match ikväll, Kalmar–Leksand. Det är inför nästa år, säger sportchefen.