KARLSSON: Nu kan jag inte se någon väg tillbaka

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det talades om att Brynäs IF kom ut som ett helt nytt lag och målkungen Kieffer Bellows (som gjorde hattrick och ryckte åt sig en ledning i skytteligan) gav beröm till coacherna som gjort "allt rätt" under landslagsuppehållet. Ja, Brynäs hade ett par spelare iväg på juniorlandskamper och Axel Rindell spelade med Finland men man kunde nöta på med i princip hela laget under uppehållet. Medan Skellefteå AIK ju hade sex spelare iväg med Tre Kronor. Och man fick dessutom Victor Stjernborg skadad. Och Jonathan Pudas åtminstone halvskadad.

Men sorry, Brynäs. Oavsett hur mycket rätt ni gjort under landslagsuppehållet och oavsett hur vansinnigt viktig och på alla sätt bisarr den här segermatchen var (annars hade det var en riktig ångestmatch mot Björklöven på lördag) kommer jag inte komma ihåg den här sjuka matchen för att Brynäs var vanvettigt bra. För det var man inte (även om de spelade med en fin fantasi i anfallszon i takt med att målen föll). Brynäs var däremot sjukt effektiva - och i slutändan är det ju det hockey går ut på. Det blev en perfekt match för dem i det här pressade läget som de är i. De behövde ha precis det här. En bekväm seger och en hel del gjorda mål (Calle Järnkrok fick bryta sin måltorka, exempelvis). De var skapliga på att skapa lägen, bra på att sätta dem (tio mål på 25 skott på mål är galet) - men det berodde ju till inte direkt bara på att de själva hade en otrolig skottkvalité.

Det berodde ju i stor utsträckning på att Jani Lampinen hade den kanske tuffaste kvällen jag sett en målvakt ha på den här nivån.