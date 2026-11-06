Karl Fabricius är tillbaka i Luleå Hockey, men den här gången som assisterande General Manager.

I september gick Luleå Hockey ut med att Thomas Fröberg, klubbens general manager, ersattes av Ulf Engman. Säsongen 2026/27 skulle bli Fröbergs sista år som GM men på grund av Luleås framtidsplaner var det bäst att bytet skedde redan nu.

Sedan Engman tog över som general manager har hans gamla roll som assisterande general manager varit ledig.

Nu meddelar Luleå på sin hemsida att man har hittat rätt man för jobbet, och det är ett välbekant ansikte. Karl Fabricius blir ny assisterande general manager för klubben.

- Det känns fantastiskt kul att vara tillbaka i Luleå Hockey. Den här gången med en kittlande och härlig utmaning som assisterande GM. Att dessutom kunna gå säsongen ut med Uffe och Fröberg känns jättebra för att jag skall kunna komma in i alla frågor, säger Fabricius.

Fabricius tillträder sin nya roll den 1 december.

Tillbaka i Luleå Hockey

Med 16 säsonger som spelare i Luleå hockey, har Fabricius spelat över 900 matcher för klubben. Sedan han avslutade karriären 2022 har han fortsatt varit aktiv inom hockeyvärlden. Både som utvecklingschef för juniorverksamheten i Luleå och på bank, med inriktning mot spelare och föreningar i SHL.

Ulf Engman är glad att ha hittat sin nya "duo-kollega".

- Det känns jättekul att välkomna Fabbe tillbaka till Luleå Hockey där vi känner varandra väl sedan tidigare, både från hans tid som spelare och junioransvarig. Och eftersom han varit i föreningen under stora delar av sitt liv känns det verkligen som att det kommer gå fort för honom att kunna komma in i allt.

Rustar inför framtiden

Det har hänt mycket i Luleå denna säsongen. Ny general manager, assisterande general manager, huvudtränare och Coop Norrbotten Arena köptes ut från kommunen. Även klubbdirektör Per Ekervhen är ny för säsongen och han förklarar att tillskottet med Fabricius gör att Luleå Hockey är redo för framtiden.

- Det känns väldigt bra att vi nu säkrat den sportsliga organisationen även kring SHL-laget. Och med duon Ulf Engman och Karl Fabricius känner vi att Luleå Hockey fortsatt står väl rustat inför framtiden, säger han.