Nyförvärvet hyllas efter succéstarten: “Kommit in bra”

Jonathan Ang har fått en kanonstart i HV71.

Mot Örebro stod han för ett läckert mål och låg bakom HV:s vändning – vilket ledde till lovord från tränare Anton Blomqvist.

– Jag tycker att han har kommit in med bra energi här och han ser bättre och bättre ut, säger Blomqvist.

– Det är skönt att känna att man har en impact och kan hjälpa laget, säger Ang själv.

Anton Blomqvist hyllar Jonathan Ang efter segern mot Örebro. Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter sex raka förluster kom äntligen trendbrottet för HV71.

Under tisdagskvällen så fick SHL-jumbon stopp på förlustsviten genom att ta en stark hemmavinst mot tabelltvåan Örebro med 3-2.

HV71 låg under med 2-0 i andra perioden men vaknade sedan till liv och kom ikapp med två mål i tredje perioden innan Henrik Borgström avgjorde i förlängningen.

Jonathan Ang hyllar HV-fansen: “Fenomenala”

Nyförvärvet Jonathan Ang hade då ett finger med i vändningen då han stod för 1+1. Han satte först själv reduceringen och spelade därefter fram till 2-2-målet. Efteråt var kanadensaren också nöjd med att HV lyckades vinna.

– Jag tyckte att vi spelade ganska bra hela matchen. Vi har visat att vi har kunnat spela bra hockey under vissa stunder i matcherna men nu spelade vi bra hela matchen och det är skönt att se att vi klarar av det också. Tyvärr så hamnade vi i underläge men vi höll oss till vårt spel och vägrade ge upp. Sedan hittade vi bara ett sätt att vinna matchen, säger Ang till hockeysverige.se.

Ni kom ju ut riktigt explosivt i starten av tredje perioden, vad var det som sades i pausen?

– Jag tror att alla visste att denna matchen var viktig. Det var en hemmamatch, vi behöver verkligen poängen och måste börja bygga lite momentum, det är vad vi gör nu också. Det enda vi sade var att vi inte hade någonting att förlora i den situationen som vi befinner oss i, då kan vi lika gärna ge allt vi kan och det gick vägen.

För Jonathan Ang var det hans blott andra hemmamatch i Husqvarna Garden, och han fick då också vara med och jubla för sin första vinst sedan han värvades till HV71. Han hyllade sedan supportrarna i sin nya hemmaborg.

– De är fenomenala. Det är grymt och atmosfären var riktigt bra, vilket det har varit hela tiden. Även när jag satt här på matcherna, innan jag kunde spela, och första matchen som jag spelade, när vi tyvärr förlorade, så kände jag att det var fantastiskt, säger Ang och fortsätter:

– Oavsett vinst eller förlust så är det grymt härinne och fansen är passionerade. Det är väldigt roligt att spela då och att ha fans som bryr sig så mycket om klubben. Att äntligen få vinna är riktigt skönt, både för oss och för fansen. Förhoppningsvis kan vi bygga vidare härifrån.

Starka starten i SHL: “En unik situation”

Jonathan Ang själv visade upp sina bästa sidor i vinsten mot Örebro. 1-2-målet var nämligen en läcker soloaktion där han gjorde allting på egen hand efter att HV vunnit tekningen.

Det var ett snyggt mål, hur skulle du beskriva det?

– Tack, jo det var bara ett drag från tekningen och jag bara tog chansen och såg öppningen. Jag är väldigt glad att pucken gick in och det hjälpte oss att komma in i matchen och vi kunde bygga vidare därifrån.

Den 26-årige kanadensaren har fått en succéstart på sin tid i HV71, även om första vinsten inte kom förrän nu. Efter att ha gått poänglös i debuten så har Ang nämligen nu samlat på sig en fem matcher lång poängsvit. Han har nu gjort tre mål på de två senaste matcherna och totalt sju poäng på sex matcher sedan han värvades till HV.

– Ända sedan jag kom hit så har jag sagt till mig själv, och till grabbarna i laget, att jag ska försöka vara så positiv som jag bara kan och hjälpa laget på alla sätt, oavsett hur det ser ut. Det är skönt att känna att man har en impact och kan hjälpa laget.

Ang lovordas också av HV71:s huvudtränare Anton Blomqvist.

– Det där är ju ett spets-nyförvärv, helt klart. Sedan så har han lite delar i sitt spel som han behöver också behöver vässa till och anpassa sig till svensk hockey. Det finns ju en jätte-skridskoåkning och en individuell skicklighet i honom, säger Blomqvist på presskonferensen efter matchen och fortsätter:

– Örebro är ganska bra i sitt försvarsspel, de har alltid varit det med Niklas (Eriksson) och (Stefan) Nyman. Då kan det ibland behövas en prestation som han gör där. Det kommer egentligen från ingenstans och det var en bra individuell aktion där. Jag tycker att han har kommit in med bra energi här och han ser bättre och bättre ut. Nu har han gjort tre mål på två matcher och det är bra för honom och för oss som lag.

Jonathan Ang är nöjd med sin start så här långt.

– Jag känner att jag börjar bygga lite mer kemi med kedjekamraterna nu. Det är såklart inte lätt att komma in så här mitt under säsongen när alla andra har haft en försäsong för att lära känna varandra och komma in i spelsystemet. Jag skulle inte säga att det är svårt för mig och Joey (LaLeggia) men det är självklart en unik situation. Men det känns bra att kunna komma in och bidra, kommunicera och bygga kemi med lagkamraterna.

“Det kan bara bli bättre”

Snabbskrinnaren menar då att HV71 ska fortsätta på samma spår framöver.

Härnäst så möter laget MoDo i en “bottenfinal” på torsdag innan en hemmamatch mot rivalen Linköping väntar på lördag.

– Vi lägger väl fortfarande sist så det kan ju inte gå sämre. Det är så vi ser på det, att vi kan inte hamna ännu längre ner så varför inte bara försöka sätta ihop pusselbitarna, bygga vidare på spelet och försöka vara positiv. Det kan bara bli bättre härifrån, vilket vi alla vet om, och det var så vi kände inför tredje perioden också att vi inte har någonting att förlora och så blir det framöver också. Vi måste bara fortsätta spela vårt spel, avslutar Jonathan Ang.